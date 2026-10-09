Что должно быть дома, чтобы маленький пожар не стал большой семейной катастрофой

9 октября в России отмечают День специальной пожарной охраны МЧС. История службы началась в 1947 году: тогда в Главном управлении пожарной охраны МВД СССР появился особый отдел для заводов и закрытых городов атомного проекта. Сегодня его преемники берегут от огня атомные станции, оборонные предприятия и другие режимные объекты. В обычной квартире такого караула нет, зато есть первые минуты, когда маленькое пламя ещё можно погасить самому, но даже при этом лучше не рисковать и сразу набрать 112. А пока пожарные в пути, расскажем, что можно предпринять в первые минуты пожара.

Дымовой датчик на потолке

Дымовой пожарный извещатель для квартиры. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Автономный дымовой датчик стоит недорого, работает от батарейки и не требует никакой проводки. Он пищит при первых струйках дыма, когда пожар ещё помещается на сковороде или в розетке. В последние годы такими датчиками обязательно оснащают всё новое жильё, а в старой квартире прибор легко повесить самим. Крепят его на потолок, ведь дым идёт вверх. Батарейку меняют хотя бы раз в год, а для детской продают модели с плавным нарастанием звука, чтобы не напугать малыша.

Самая частая ошибка: снять датчик после первого «ложного» писка над пригоревшими котлетами. Так хозяин сам увольняет единственного сторожа, который не спит по ночам. Мы вообще привыкли отмахиваться от тревожных сигналов и бормотать «да ерунда, само пройдёт». С пожаром этот номер не пройдёт, как и в поликлинике, где такая фраза на приёме у врача мешает поставить правильный диагноз. Лучше лишний раз проветрить кухню, чем остаться без защиты.

Огнетушитель по руке каждого

Выбирайте огнетушитель по классам пожаров, указанным на маркировке. Порошковый справляется почти со всем, но после него придётся долго отмывать комнату. Углекислотный следов почти не оставляет, им можно гасить телевизор, компьютер и другую технику. Выбирайте баллон такого веса, чтобы с ним управились и бабушка, и подросток. Инструкцию прочитайте в день покупки: в дыму на мелкий шрифт не останется ни секунды. Огнетушитель держат на виду у выхода из кухни, а не на антресолях за лыжами.

Покрывало вместо кастрюли воды

Противопожарное покрывало для кухни. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Масло на сковороде вспыхнуло? Запомните одно: никакой воды! Капли мгновенно вскипают в горячем жире и разбрызгивают огонь по всей кухне. Выручит противопожарное покрывало, или кошма. Плотной тканью накрывают очаг, огонь остаётся без воздуха и гаснет. Если пламя появилось внутри микроволновки, дверцу держите закрытой и, если это безопасно, отключите питание сразу. При возгорании телевизора нужно сразу вынуть вилку из розетки, если это безопасно. Кошму в футляре вешают на стену у плиты. В крайнем случае маленький очаг засыпают солью или содой.

Шланг у водопроводного крана

Во многих многоэтажках при строительстве ставят устройство внутриквартирного пожаротушения. Это отдельный кран на трубе с холодной водой, к нему постоянно подключён длинный шланг с насадкой. Обычно его прячут в санузле или на кухне в шкафу или чехле. Многие жильцы годами не знают о нём, а при ремонте и вовсе срезают «лишнюю трубу». Зря: шланг дотягивается до дальней комнаты и даёт воду до приезда пожарных. Только провода и розетки под напряжением водой не тушат.

Если вы сейчас выбираете жильё, загляните на просмотре в ванную и поищите этот кран. Продавец о нём, скорее всего, даже не вспомнит, а при пожаре он окажется ценнее итальянской плитки и тёплого пола. Заодно присмотритесь к коридорам, дверям и выходу из квартиры: в дыму путь к порогу должен быть коротким и понятным. Life.ru уже рассказывал, по каким признакам понять, что планировка квартиры будет раздражать вас каждый день. Многие из них мешают и при эвакуации.

Капюшон для побега из дыма

Пожарный самоспасатель для всей семьи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При пожаре опасен не только огонь: дым и токсичные продукты горения могут быстро лишить человека сознания. Для эвакуации пригодится фильтрующий пожарный самоспасатель — капюшон с фильтром, который защищает глаза и органы дыхания. Модель выбирают с учётом возраста пользователя, а надевают и используют строго по инструкции. Такой самоспасатель не вырабатывает кислород, действует ограниченное время и не защищает от высокой температуры.

Если пожар вне квартиры, а лестничная клетка сильно задымлена, оставайтесь за закрытой дверью, звоните 112 и сообщите своё местоположение. Также ни в коем случае не используйте при пожаре лифт! Держите капюшоны рядом с ключами, по одному на каждого члена семьи. Если капюшона нет, можно использовать мокрое полотенце у лица. Но всё равно будьте осторожны: мокрая ткань не защищает от угарного газа! Двигайтесь как можно ниже, ближе к полу: внизу воздух чище.

Семейный план на случай пожара

Последний пункт списка в магазине не купишь. Это договорённость всей семьи о том, что делать, если запахло гарью. Номера 101 и 112 работают с любого мобильного, их полезно крупно записать у телефона пожилых родителей. Ключи от входной двери храните в одном месте, чтобы не искать их в темноте. Решите заранее, кто выводит детей, кто помогает бабушке и где все встречаются на улице. Окна не распахивайте, свежий воздух только раздует пламя. И никаких сборов шуб и документов!

Семейный план действий при пожаре. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обращаться с огнём детей учат с самых ранних лет. Объясните ребёнку, что прятаться под кровать или в шкаф нельзя: огонь и дым найдут его там быстрее пожарных. Нужно бежать к выходу и громко звать взрослых. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте, а разговор о пожаре повторяйте хотя бы раз в сезон. Если же в неделе школьника не находится свободного вечера даже на такую беседу, взгляните на его расписание. Life.ru разбирал ошибки родителей при выборе кружка, о которых потом жалеют все.

Памятка: что делать при пожаре в квартире

Памятка: что нельзя делать при пожвре в квартире. Инфографика © Life.ru

Специальная пожарная охрана МЧС круглые сутки стережёт атомные станции и оборонные заводы, а в квартире караул несём мы сами. Датчик, огнетушитель, кошма и капюшон стоят дешевле самого скромного ремонта после пожара. Осенью они нужны особенно: в ход идут обогреватели, бельё сохнет у батарей, вечера становятся длиннее. А там и до гирлянд недалеко. Проверьте датчик над будущей ёлкой заранее, особенно если вы из тех, кто ставит ёлку на Новый год 2027 уже в октябре и ищет самые денежные даты.