7 ошибок при стирке хлопка, из-за которых вещи садятся, грубеют и быстро теряют вид

7 октября отмечают Всемирный день хлопка. Впервые его провели в 2019 году по инициативе Бенина, Буркина-Фасо, Мали и Чада, а в 2021-м праздник официально признала ООН. Хлопок остаётся самой привычной тканью в шкафу: из него шьют футболки, джинсы, постельное бельё и полотенца. Ткань прочная и неприхотливая, но и её легко испортить за несколько стирок. Мы собрали семь ошибок, из-за которых любимая одежда превратится в тряпки.

Стирать в горячей воде

Почему хлопок садится при стирке в горячей воде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Хлопок при нагреве сжимается. На фабрике нити вытягивают, а горячая вода и трение возвращают волокну прежнюю, более короткую длину. Поэтому футболка после режима на 90 градусов легко теряет размер, а рукава становятся короче. Для цветных вещей хватит 30–40 градусов: современные порошки отлично работают и в прохладной воде. Белое постельное бельё и полотенца можно стирать при 60 градусах, если на ярлыке нет других указаний.

Есть и вторая ловушка. Горячая вода намертво закрепляет белковые пятна: кровь, молоко, яйцо, пот. Сначала такое пятно замачивают в холодной воде на полчаса, застирывают хозяйственным мылом и только потом отправляют вещь в машинку. Иначе жёлтый след под мышками останется на рубашке навсегда и будет рассказывать о хозяине больше, чем ему хотелось бы. Кстати, по таким мелочам сыщики узнают о человеке больше, чем он рассказывает сам.

Сушить вещи в машине и на батарее

Сушильная машина вредит хлопку не меньше горячей воды. Высокая температура вместе с постоянным вращением в барабане делает с футболкой то же, что кипячение, только быстрее. Если сушилка всё-таки есть, выбирайте деликатный режим с низкой температурой и доставайте вещи слегка влажными. Батарея и полотенцесушитель — тоже сомнительные помощники: ткань сохнет неравномерно, грубеет и иногда желтеет там, где касалась горячего металла.

Лучше всего хлопок сохнет при комнатной температуре. Футболки и рубашки вешают на плечики, а трикотаж раскладывают на горизонтальной сетке, чтобы он не вытянулся под собственным весом. Перед сушкой каждую вещь стоит встряхнуть и расправить швы руками, тогда утюгу останется меньше работы. Если сушилку в квартире поставить негде, присмотритесь к жилью внимательнее: Life.ru объяснял, как понять, что планировка квартиры будет раздражать вас каждый день.

Набивать барабан до отказа

Сколько белья загружать в стиральную машину. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pawel Michalowski

Желание постирать всё за один раз понятно, но перегруз дорого обходится. Вещам негде двигаться, вода хуже промывает ткань, а порошок застревает в складках. Хлопок выходит из машинки мятым, с белёсыми разводами и жёсткими заломами, которые не берёт даже утюг. Ориентир простой: между бельём и верхним краем барабана должна оставаться ладонь свободного места. Полотенца и джинсы тяжелеют от воды сильнее всего, поэтому их лучше стирать небольшими партиями.

Сыпать порошок с запасом

Правило «больше порошка — чище бельё» здесь не работает. Излишки средства не успевают выполоскаться и оседают между волокнами. В итоге полотенце становится как наждачная бумага, а тёмные вещи покрываются белым налётом. А потом у людей с чувствительной кожей появляются раздражения из-за такой одежды. Дозировку на упаковке пишут не для красоты. Да и впрок стоит запасать вовсе не порошок, а воду и фонарик: Life.ru рассказывал, что положить в тревожный чемоданчик на случай ЧС.

Отжимать на максимальных оборотах

На каких оборотах отжимать хлопковые вещи. Фото © Freepik

Отжим на 1200–1400 оборотах выручает, когда вещи нужны срочно. Но хлопок после такой центрифуги выходит скрученным в жгут и с глубокими заломами. Волокна быстрее изнашиваются, трикотаж теряет форму, а у футболок перекручиваются боковые швы. Для повседневной одежды из хлопка хватит 600–800 оборотов. Вещи выйдут чуть влажнее, зато высохнут ровными и почти не потребуют глажки. Постельное бельё и полотенца спокойно выдержат и 1000 оборотов.

Стирать всё вместе и лицевой стороной наружу

Махровое полотенце в одном барабане с чёрной футболкой гарантирует ворс на всей ткани. Цветные вещи линяют на светлые, а молнии и заклёпки джинсов цепляют тонкий трикотаж. Поэтому бельё делят хотя бы на три кучи: белое, тёмное и цветное. Футболки с принтом и джинсы выворачивают наизнанку, тогда рисунок не трескается, а ткань дольше хранит цвет. Молнии застёгивают, а пуговицы на рубашках, наоборот, расстёгивают, иначе петли растянутся.

Отбеливать хлоркой и сушить на солнце

Почему хлорка и солнце портят хлопок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Хлорный отбеливатель кажется спасением для посеревшей футболки, но на деле разъедает волокна. Ткань истончается, а на месте бывших пятен через пару месяцев появляются дырочки. Для белого хлопка лучше подходят кислородные отбеливатели, а цветным вещам хлорка противопоказана вовсе. Прямое солнце действует похожим образом: тёмная одежда выгорает пятнами, а белая порой желтеет. Цветные вещи сушат в тени и изнанкой наружу.

Если вещь всё же села, не спешите пускать её на тряпки. Замочите её на полчаса в тёплой воде с ложкой бальзама для волос, затем отожмите в полотенце и аккуратно растяните на ровной поверхности. Чудес не будет, но немного вернуть размер часто удаётся. А главное правило простое: сначала прочитать ярлык и только потом нажимать кнопку на машинке. Об уважении к ткани хорошо знают художники: Life.ru рассказывал, как устроен мир авторских кукол, где одна шляпка отнимает восемь серий сериала.