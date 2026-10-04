Тревожный чемоданчик: что положить внутрь и как собрать набор первой необходимости на случай ЧС

Свет погас, телефон почти разрядился, а фонарик, кажется, лежит где-то на антресолях. В обычный вечер поиски можно отложить, но при аварии или срочной эвакуации времени на них уже не будет. Поэтому небольшой запас необходимых вещей стоит подготовить заранее, даже если вы никогда не считали себя тревожным человеком. Life.ru рассказывает, что действительно пригодится дома на случай ЧС, какие вещи положить в тревожный рюкзак и как собрать всё необходимое, не превращая квартиру в склад.

Домашний запас и тревожный рюкзак: в чём разница

Что такое тревожный чемоданчик: чем набор для эвакуации отличается от домашних запасов на случай ЧС? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Домашний запас пригодится, если оставаться в квартире безопасно, но временно нет воды, электричества или возможности сходить в магазин. Тревожный рюкзак нужен, когда приходится уходить. В рекомендациях МЧС по подготовке к паводкам фигурируют вода и продукты минимум на трое суток. Это разумная отправная точка для домашних запасов, но состав набора зависит от семьи и местных рисков. Для пожилого человека, семьи с младенцем и взрослого, живущего одного, списки будут разными.

Сам рюкзак не должен мешать передвижению. Примерьте его после сборов: если с грузом трудно пройти по квартире, на лестнице легче не станет. И помните, что при непосредственной угрозе, например пожаре, нельзя задерживать выход ради вещей или возвращаться за ними.

Сколько воды держать дома?

Запас воды на случай ЧС: сколько литров нужно на человека и как хранить питьевую воду дома? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вода занимает много места, поэтому её количество лучше посчитать заранее. В среднем в сутки одному человеку необходимо 1,5 литра. Однако этот объём рассчитан только на питьё, поэтому запасаться нужно исходя и из других нужд. Если отталкиваться от 1,5 литра на день, то рекомендуемое количество воды на трое суток с учётом непредвиденных ситуаций составляет около 5 литров на человека. В жару, при болезни, беременности и грудном вскармливании воды может потребоваться больше. Также отдельный запас нужен питомцам.

Самый простой вариант — запечатанная бутилированная вода. Соблюдайте срок годности и условия хранения на упаковке, держите бутылки вдали от солнца и бытовой химии. В рюкзак положите отдельный переносимый запас, поскольку тащить весь домашний объём на себе не получится.

Какие продукты пригодятся без плиты и холодильника?

Продукты на случай ЧС: какую еду запасти, если не работают плита и холодильник? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выбирайте еду, которую ваша семья действительно ест и которую можно употреблять без варки и разогрева и хранить без охлаждения до вскрытия. Подойдут готовые консервы, хлебцы, сухофрукты, орехи при отсутствии аллергии, продукты в порционной упаковке. Учитывайте ограничения по здоровью. Мешок крупы мало поможет, если приготовить её негде. Удобнее небольшие упаковки, содержимое которых можно съесть за один раз, потому что хранить остатки без работающего холодильника проблематично. Для обычных консервных банок понадобится ручная открывалка, а для еды — ложка и подходящая посуда.

Чем осветить квартиру и зарядить телефон?

Что нужно на случай отключения света: фонарик, батарейки и пауэрбанк для тревожного чемоданчика. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Положите в доступное место фонарик и подходящие запасные батарейки. Налобный вариант освобождает руки, а фонарь с рассеянным светом удобен для комнаты. Заранее проверьте, как включается устройство и меняются элементы питания. А для телефона на случай ЧС подготовьте заряженный пауэрбанк и нужный кабель. Сам внешний аккумулятор тоже требует проверки, поскольку за несколько месяцев в шкафу он может разрядиться. Небольшой радиоприёмник на батарейках пригодится как дополнительный способ получать сообщения, если интернет недоступен.

Для аварийного освещения безопаснее фонари, чем свечи. Открытое пламя добавляет риск пожара. Генераторы, мангалы и другие устройства, сжигающие топливо, нельзя использовать внутри жилья — это опасно из-за угарного газа. Генератору требуется безопасное место снаружи, вдали от окон, дверей и вентиляции.

Какие документы и деньги подготовить?

Документы и деньги в тревожном чемоданчике: что подготовить заранее на случай срочной эвакуации? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сложите копии основных документов в водонепроницаемую папку. В этом списке должны быть копии паспорта, свидетельства о рождении детей, медицинские полисы. Оригиналы храните так, чтобы их можно было быстро взять. Добавьте запасные ключи и небольшую сумму наличными мелкими купюрами на необходимые расходы. Также составьте список телефонных номеров близких людей, где при желании можно указать адреса проживания. Более того, постарайтесь записать на бумажном носителе медицинские сведения о вас и других проживающих.

Как собрать аптечку без лишних лекарств?

Аптечка для тревожного чемоданчика: какие лекарства и перевязочные материалы подготовить на случай ЧС? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В первую очередь проверьте лекарства, которые члены семьи принимают постоянно. Объём резерва и условия хранения, особенно для препаратов, которым нужен холод, заранее обсудите с лечащим врачом. Сохраните назначения и список дозировок, не перекладывайте таблетки в безымянные пакетики.

Для небольшой аптечки подготовьте перевязочные материалы, пластыри, одноразовые медицинские перчатки и ножницы. Индивидуальные лекарства подбирают с учётом противопоказаний. Закупать антибиотики или сильнодействующие препараты «на всякий случай» без назначения не нужно. Аптечка полезнее, когда человек умеет ею пользоваться. О том, как действовать при ожоге, кровотечении и других неотложных состояниях, Life.ru рассказал ранее.

Где хранить набор и когда его проверять?

Как хранить тревожный чемоданчик: где держать вещи на случай ЧС и как часто проверять содержимое? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выберите сухое место, до которого легко добраться. Все взрослые в семье должны знать, где лежит рюкзак. Лекарства, батарейки и острые предметы при этом должны оставаться недоступными для маленьких детей. Раз в сезон проверяйте продукты, воду, аптечку и одежду. Заряд аккумуляторов контролируйте чаще, ориентируясь на инструкции устройств. После использования любой вещи возвращайте её или заменяйте.

Наконец, договоритесь с близкими, как действовать, если связь пропадёт. Обсудите, где встретиться, кому сообщить о себе и кто поможет человеку, которому трудно передвигаться самостоятельно. При реальной ЧС следуйте официальным указаниям местных властей и спасателей.

Собрать такой набор можно постепенно, начав с проверки того, что уже есть дома. Важно, чтобы нужные вещи работали, подходили вашей семье и находились под рукой. А у вас есть домашний запас на случай перебоев с водой и светом? Что уже пригодилось на практике? Поделитесь в комментариях. А если при сборе тревожного рюкзака вы решили купить внешний аккумулятор, обратите внимание не только на его ёмкость и цену. Ранее Life.ru рассказал, как выбрать пауэрбанк, который не перегреется и не испортит телефон.