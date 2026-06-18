Как выбрать пауэрбанк, который не взорвётся и не испортит телефон: уроки физики от Роскачества

Дешёвые пауэрбанки могут перегревать смартфоны и приводить к возгоранию. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Экономия в 500–1000 рублей может обернуться не только сгоревшим телефоном, но и реальной угрозой пожара», — отметил Кузьменко в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, качественные портативные зарядные устройства оснащаются контроллерами заряда, а также защитой от перегрева и короткого замыкания. В дешёвых аналогах такие элементы либо отсутствуют, либо работают нестабильно.

При выборе ёмкости стоит учитывать реальные сценарии использования: для города обычно достаточно 10 000 мА·ч, тогда как для поездок или питания ноутбука подойдут модели на 20 000 мА·ч и выше. При этом фактическая отдача всегда ниже заявленной примерно на 20–30% — так работает физика.

Специалист обратил внимание и на совместимость протоколов быстрой зарядки. Универсальные устройства не всегда раскрывают максимальную мощность, поэтому гаджеты одного бренда чаще работают стабильнее и быстрее. Собеседник Life.ru рекомендует выбирать пауэрбанк того же бренда, что и телефон. Это не маркетинг, а гарантия того, что устройства «договорятся» друг с другом, объясняет он.

Отдельно он предупредил о подделках: внешне они могут почти не отличаться от оригинала, но внутри часто стоят дешёвые батареи, которые быстро теряют ёмкость, перегреваются и могут вздуваться. Эксперт призывает покупать технику только у проверенных продавцов. А тестировать устройство нужно сразу в магазине: если он весит меньше, чем указано на упаковке, или пластик пахнет дешевизной — это повод насторожиться. Не экономьте на безопасности, заключил Кузьменко.

Ранее блогерша из Казахстана Диляра получила серьёзные ожоги из-за взрыва пауэрбанка после тренировки в фитнес-клубе Павлодара. Девушка рассказала, что сначала из сумки пошёл густой дым, а когда она попыталась снять её, произошёл взрыв. Пламя охватило блогершу.