Как понять, что кошке или собаке больно: признаки, которые легко принять за капризы Оглавление Как понять, что кошке больно Как понять, что собаке больно Что делать, если кошке или собаке больно Почему питомцу нельзя давать человеческие таблетки Как понять, что кошке или собаке больно? Разберём признаки боли у кошек и собак: отказ от еды, хромоту, дрожь, перемены в поведении и проблемы с туалетом. Какие симптомы требуют срочного визита к ветеринару и почему нельзя давать питомцу человеческие таблетки. Признаки боли у кошек и собак: как понять, что питомцу больно. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nina Buday, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

4 октября проходит Всемирный день животных, World Animal Day. Хороший повод присмотреться к тем, кто встречает нас у двери и спит рядом: всё ли у них в порядке? Кошка перестала запрыгивать на диван, собака не хочет гулять, а любимые поглаживания вдруг вызывают раздражение. Такие перемены легко списать на возраст или настроение и пропустить боль.

Питомец не обязательно будет жалобно мяукать или скулить. Иногда признаки боли у кошек и собак проявляются гораздо тише: меняются походка, аппетит, привычки и отношение к прикосновениям. Важнее всего сравнивать животное с ним самим: что оно обычно делает и от чего внезапно начало отказываться. Эти наблюдения помогут ветеринару, но определить причину боли дома по одному симптому нельзя.

Как понять, что кошке больно

Как понять, что кошке больно: топ важных признаков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Кошка прячется, избегает рук или неожиданно проявляет агрессию. Раньше кошка приходила на колени, а теперь лежит под кроватью. Или спокойно принимала поглаживания, но вдруг начала шипеть и отстраняться. Изменение поведения может сопровождать боль, хотя похожая реакция бывает при страхе и стрессе. Особенно важно обратить внимание на сочетание признаков: питомец избегает общения, меньше двигается и хуже ест.

Что делать: не вытаскивать кошку из укрытия силой и не проверять болезненное место повторными нажатиями. Свяжитесь с ветеринаром в день, когда заметили выраженную перемену поведения. Если кошка кричит, не позволяет приблизиться, замирает в напряжённой позе или явно испытывает сильную боль, нужна срочная помощь.

Кошка не ест или хочет есть, но отходит от миски. Отказ от еды бывает связан с разными заболеваниями. Иногда кошка подходит к корму, пытается поесть и прекращает: среди возможных причин есть болезненные заболевания зубов и дёсен. При этом сохранённый аппетит тоже не гарантирует, что боли нет. Кошки могут продолжать есть даже при серьёзных проблемах в полости рта.

Что делать, если кошка не ест: позвонить ветеринару в тот же день, особенно если одновременно появилась вялость или другие симптомы. Не стоит ждать несколько суток: уже 24 часа без еды могут серьёзно повлиять на здоровье взрослой кошки. Для маленьких котят опасный срок ещё короче. Не кормите животное насильно без указания врача.

Кошка хромает, перестала прыгать или хуже ухаживает за шерстью — что это значит и как скоро ехать к ветеринару. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArtPhoto21

Кошка хромает, перестала прыгать или хуже ухаживает за шерстью. При боли в суставах кошка может реже играть, осторожно подниматься по лестнице и перестать пользоваться любимой высокой лежанкой. Ей бывает трудно залезать в лоток и вылизывать спину. Шерсть становится неопрятной, появляются колтуны. Иногда животное, наоборот, настойчиво вылизывает область болезненного сустава. Такие изменения нельзя автоматически объяснять старостью.

Что делать: записать кошку на ближайший приём к ветеринару, временно поставить воду, корм и доступный лоток рядом с местом отдыха. Не заставляйте её прыгать для проверки. Внезапная сильная боль, невозможность встать или нарушение движения после травмы требуют экстренного обращения, а не плановой записи.

Кошка щурится, опускает голову и держит уши необычно. Как понять по мордочке, что кошке больно? Для оценки острой боли существует Feline Grimace Scale, шкала кошачьих гримас. Она учитывает положение ушей, глаз, усов и головы, а также напряжение морды. При боли уши могут разворачиваться наружу, глаза сужаться, усы становиться более прямыми, а голова опускаться ниже линии плеч. Наблюдают за бодрствующей кошкой, которую никто не тревожит. Feline Grimace Scale website

Что делать: сфотографировать необычное выражение мордочки и показать ветеринару вместе с описанием поведения. Шкала помогает заметить возможную боль, но не определяет её причину и не заменяет осмотр. Самостоятельно выбирать обезболивающее по результатам такой оценки нельзя.

Почему кошка часто ходит в лоток, тужится или мяукает при мочеиспускании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Кошка часто ходит в лоток, тужится или мяукает при мочеиспускании. Частые попытки помочиться, болезненное мочеиспускание, кровь в моче и походы мимо лотка могут сопровождать заболевания нижних мочевых путей. Особенно опасна ситуация, когда кот многократно садится в лоток, но мочи нет или выходят лишь капли. Так может проявляться закупорка уретры, угрожающая жизни.

Что делать: если животное не может помочиться, немедленно ехать в ветеринарную клинику. Не ждать до утра и не пытаться разминать живот. При болезненном мочеиспускании или крови в моче, даже если моча всё же отходит, нужен осмотр в тот же день.

Кошка тяжело дышит или дышит с открытым ртом. Затруднённое дыхание нельзя считать обычным признаком боли и наблюдать за ним дома. Причина может быть другой, но состояние всё равно опасно. Если кошка дышит с заметным усилием, особенно с открытым ртом в покое, ей требуется немедленная ветеринарная помощь.

Что делать: спокойно поместить питомца в переноску, сократить лишние прикосновения и ехать в клинику. По возможности позвоните туда по дороге. Не тратьте время на домашние процедуры.

Как понять, что собаке больно

Как понять, что собаке больно, как классифицировать боль и когда к ветеринару бежать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Nut

Собака скулит, беспокоится или не даёт себя трогать. Собака может часто менять положение, избегать контакта, защищать определённую часть тела и рычать при прикосновении. Иногда она становится непривычно тихой и почти неподвижной. Отсутствие скулежа не исключает боль: даже выраженный дискомфорт животное способно скрывать.

Что делать: прекратить прикосновения, которые вызывают реакцию, и связаться с ветеринаром. Внезапную агрессию нельзя сразу считать проблемой воспитания: болезненное состояние тоже может менять поведение. При сильной боли обращайтесь срочно. Помните, что в такой ситуации даже спокойная собака может укусить.

Собака хромает, медленно встаёт и отказывается от прогулки. Признаки боли у собак нередко заметны в движении. Питомец бережёт лапу, идёт скованно, с трудом поднимается после отдыха или избегает лестницы. Причины бывают разными, поэтому по походке нельзя самостоятельно отличить небольшую травму от заболевания суставов. Даже умеренная хромота требует внимания ветеринара.

Что делать, если собака хромает: ограничить бег, прыжки и активные игры до консультации, организовать осмотр. Если животное совсем не опирается на лапу, испытывает сильную боль или проблема появилась после серьёзной травмы, помощь нужна срочно. Не пытайтесь вправлять сустав или разрабатывать лапу.

Почему собака дрожит и часто дышит без нагрузки? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sinseeho

Собака дрожит и часто дышит без нагрузки. Дрожь сама по себе не позволяет определить причину: собака может мёрзнуть, бояться или плохо себя чувствовать. О возможной боли стоит задуматься, если одновременно она скулит, избегает движения, бережёт часть тела или необычно реагирует на прикосновения. Учащённое дыхание тоже встречается при болезненных состояниях.

Что делать, если собака дрожит и скулит: позвонить ветеринару и описать все изменения, включая время их появления. При затруднённом дыхании, резкой слабости, потере сознания или сильной боли немедленно направляйтесь в клинику. Эти симптомы опасны независимо от того, связаны ли они с болью.

У собаки болит живот: беспокойство, рвота и необычная поза. Боль в животе может сопровождаться отказом от еды, рвотой, беспокойством и нежеланием двигаться. Например, болезненные ощущения и рвота встречаются при панкреатите, а проглоченный предмет способен вызвать кишечную непроходимость. По внешним признакам установить диагноз нельзя.

Что делать: при подозрении на боль в животе организовать осмотр в тот же день. При повторной рвоте, сильной боли или быстром ухудшении состояния обращаться срочно. Не надавливайте на живот, не делайте клизму и не пытайтесь вызвать рвоту без указания ветеринара. Особенно тревожное сочетание: собака беспокоится, живот увеличивается, текут слюни, а попытки вырвать не дают результата либо выходит немного пены. Так может проявляться расширение и заворот желудка. Видимое вздутие бывает не всегда, поэтому его отсутствие не повод успокаиваться. При таких симптомах нужна экстренная помощь: ждать улучшения дома нельзя.

Почему собака не ест, роняет корм или жуёт на одной стороне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ARVD73

Собака не ест, роняет корм или жуёт на одной стороне. Если собака подходит к миске, но отходит, с трудом жуёт или избегает еды, возможна боль в полости рта. Дополнительными признаками бывают слюнотечение и неприятный запах. Однако многие собаки продолжают есть при болезненных заболеваниях зубов и дёсен. Проверять здоровье питомца только по аппетиту ненадёжно.

Что делать: записаться к ветеринару, не пытаться самостоятельно удалять зубной камень и не раскрывать пасть силой. Если отказ от еды сопровождается вялостью, рвотой или другими изменениями, что может быть косвенным признаком отравления, если у вас дома есть каике-то из этих ядовитых для животных растений, свяжитесь с клиникой в тот же день!

Что делать, если кошке или собаке больно

Что делать, если кошке или собаке больно — когда бежать в ветеринарную клинику? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Medvednikov

Первая задача владельца: заметить изменения и передать их врачу. Запишите, когда начались симптомы, как питомец ест, пьёт, двигается и ходит в туалет. Если состояние позволяет, снимите короткое видео походки или необычного поведения. Домашние записи особенно полезны, поскольку в клинике животное может вести себя иначе. При экстренных симптомах съёмка не должна задерживать поездку.

До осмотра обеспечьте покой, уберите активные игры и не заставляйте питомца двигаться через боль. Не нажимайте на болезненные участки для проверки и не повторяйте действие, от которого животное вскрикивает или пытается защититься. Если требуется перевозка после травмы, уточните у клиники, как безопаснее переместить питомца.

Почему питомцу нельзя давать человеческие таблетки

Не давайте кошке или собаке обезболивающее из домашней аптечки без назначения ветеринара. Ибупрофен и напроксен токсичны для животных, парацетамол особенно опасен для кошек. Ветеринарные препараты тоже нельзя выбирать самостоятельно: средство и дозировка зависят от состояния конкретного питомца. Если животное уже проглотило человеческое лекарство, немедленно свяжитесь с клиникой и сообщите название, предполагаемое количество и время приёма.

При постепенных изменениях привычек нужен ближайший приём. При внезапной боли или сочетании нескольких симптомов следует связаться с ветеринаром в тот же день. При затруднённом дыхании, невозможности помочиться, сильной боли, тяжёлой травме или подозрении на заворот желудка помощь требуется немедленно. Ждать, пока питомец начнёт громко жаловаться, опасно.

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Авторы Карина Морозова