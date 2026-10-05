Куклы за миллион и восемь серий ради шляпы: как устроен мир авторских кукол Оглавление Организаторы «Искусства куклы»: от 70 тысяч до миллиона рублей за одну работу Художница Екатерина Тарасова: «Главное, чтобы у куклы был характер» Восемь серий «Аббатства Даунтон» ради одной шляпы Художница Мария Володина: «В авторских куклах есть особая магия» Крыса в кармане и неправильно завязанный шнурок Почему кукла может напугать зрителя Организаторы: почему авторская кукла может дорожать «Кукла — тёплое и живое искусство» Кто покупает кукол за сотни тысяч рублей и как художники заставляют их «оживать»? Организаторы выставки «Искусства куклы», а ещё художницы Екатерина Тарасова и Мария Володина эксклюзивно рассказали Life.ru о коллекционерах, ценах и создании авторских работ. Авторская кукла соединяет скульптуру, живопись, костюм и ручную работу. Обложка © Life.ru

На вопрос, сколько именно кукол находится на выставке «Искусство куклы», её организаторы отвечают почти по-сказочному: «Сие великая тайна есть!»

И это не попытка уйти от ответа. За 17 лет существования выставки точное количество экспонатов так и не удалось подсчитать. По данным, которые организаторы сообщили Life.ru, в 2026 году здесь собрались 1200 художников из 82 городов и 10 стран. Если у каждого хотя бы по 10–15 работ, речь может идти примерно о 20 тысячах кукол и мишек. И это ещё без авторских ёлочных игрушек, которыми украшены десятки ёлок.

Но цифры объясняют только масштаб. Чтобы понять, почему взрослые люди готовы часами рассматривать кукол и платить за них сотни тысяч рублей, Life.ru поговорил не только с организаторами выставки, но и с двумя художницами, которые создают авторских кукол сами. Екатерина Тарасова занимается этим профессионально с 2004 года и работает преимущественно в реалистической манере. Мария Володина пришла в авторскую куклу в 2012 году и соединяет в своих произведениях скульптуру, роспись, текстиль и множество декоративных техник.

Так взгляд организаторов на рынок и коллекционирование соединился с тем, что обычно скрыто от посетителя: месяцами работы над одним персонажем, десятками незаметных деталей и попыткой заставить неподвижное лицо обрести характер.

Организаторы «Искусства куклы»: от 70 тысяч до миллиона рублей за одну работу

Первое, что удивляет человека, далёкого от мира авторских кукол, — цены.

Как рассказали Life.ru организаторы «Искусства куклы», хорошая авторская работа сегодня в среднем стоит от 70 до 300 тысяч рублей, а стоимость отдельных кукол приближается к миллиону.

В авторской кукле важна каждая деталь — вплоть до пальцев и украшений. Фото © Life.ru

При этом представление о том, что подобные вещи покупает исключительно узкий круг богатых коллекционеров, организаторы называют слишком упрощённым.

— Вот прямо все, кого вы перечислили! Авторская кукла и мишки Тедди — очень понятный и демократичный арт-объект. Есть статистика, что мишек Тедди больше покупают и коллекционируют мужчины, но нам кажется, что по гендерному признаку у нас паритет в продажах. Молодёжь любит современные дизайнерские куклы — BJD и другие азиатские дизайнерские линейки, — рассказали они Life.ru.

Есть, конечно, и коллекционеры совсем другого масштаба.

По словам организаторов, некоторые люди собирают десятки дорогих авторских работ и со временем превращают частное увлечение в полноценные галереи или музеи.

— Есть люди, которые украшают дорогими авторскими куклами свои дома и особняки, в их коллекциях может быть до сотни таких роскошных кукол. Есть люди, которые спустя время делают на основе своих коллекций галереи и музеи и показывают свои собрания широкому кругу людей.

Особенно запомнился организаторам случай, когда предметом покупки стала даже не отдельная кукла.

Художники привезли экспозицию размером примерно пять на три метра: внутри были городки, кукольные композиции, движущиеся железные дороги, реки, леса и поля. Авторы рассчитывали продавать части этого мира по отдельности, но один посетитель решил приобрести всё.

— Коллекционер купил полностью всю экспозицию. По сути, это целый огромный кукольный город. Один человек выкупил всю эту огромную движущуюся живую сказку в свой дом.

Именно здесь становится заметна граница между фабричной игрушкой и авторской работой: покупают уже не вещь для игры, а созданный художником мир.

На создание одной сложной авторской куклы может уйти больше месяца. Фото © Life.ru

Художница Екатерина Тарасова: «Главное, чтобы у куклы был характер»

Для художницы по авторской кукле Екатерины Тарасовой такой мир начинается не с материала и даже не с эскиза, а с образа.

Кукол она, по собственным словам, «сочиняет» столько, сколько себя помнит.

— Лет с пяти, пожалуй. Ведь считаются все куклы — и та, у которой голова из воздушного шарика, а ноги из колготок, и та, у которой голова из смородины, а юбочка из цветочка флокса. Главное, чтобы у неё был характер.

Профессионально Тарасова работает с авторской куклой с 2004 года. Она помнит, как пришла со своими первыми работами в профессиональную галерею, где услышала подробный разбор ошибок и получила приглашение участвовать в выставке.

Среди тех первых персонажей были дамы-грибы: балерина в шляпке мухомора и семейство лисичек — мама с тремя детьми.

С тех пор техника стала сложнее, однако сам принцип создания персонажа остался прежним.

— Конечно же, всё начинается с образа. А с чего начинается образ? Да с чего угодно: красивое лицо в толпе вызовет историческую ассоциацию, красивая ткань, лучше старинная, захочет стать платьем, новая выставка живописи очарует.

Для Тарасовой недостаточно придумать лицо и костюм. Вместе с куклой появляется её характер, история и пространство, которому она принадлежит.

Каждая кукла имеет характер. А также историю и мир, в котором существует. Он придумывается сразу, вместе с куклой. Часто из этого мира приходит не одна кукла — я люблю создавать кукол коллекциями. Чем полнее ты представляешь этот мир, тем богаче образ твоей куклы. Катерина Тарасова художник по куклам, член Творческого Союза Художников России

При этом распространённая среди художников история о том, что персонаж в процессе работы будто бы начинает сам диктовать автору свои правила, к Тарасовой относится не вполне.

— Я, наверное, всё-таки Карабас-Барабас, и в наших с куклой отношениях главная я. Образ так долго вынашивается в голове, постепенно проявляясь, что потом я только достаю его на свет. Я лучше перепробую сто разных технологий создания нужного каркаса юбки, чем изменю нужные мне пропорции.

Восемь серий «Аббатства Даунтон» ради одной шляпы

Когда организаторы говорят, что хорошая авторская кукла может стоить сотни тысяч рублей, часть ответа на вопрос о цене находится именно в мастерской художника.

По словам Екатерины Тарасовой, серьёзная работа занимает не меньше месяца. Причём значительная часть времени уходит не на тот элемент, который первым бросается посетителю в глаза, а на почти незаметные детали.

Однажды художница решила измерить этот труд вполне бытовой меркой.

— Я засекла время и могу сказать, что сделать большую шляпку в стиле модерн из сутажа для куклы заняло у меня восемь серий сериала «Аббатство Даунтон». Это пример ремесленной работы, однообразной. А роспись, например, может не получиться, и ты пробуешь снова и снова.

Но технической виртуозности всё равно недостаточно, чтобы персонаж воспринимался живым.

— Чтобы хорошо слепить лицо, нужно знать анатомию, чтобы слепить настроение и эмоцию, нужно, чтобы она как бы жила в тебе в данный момент. Вдохновение через кончики пальцев как бы входит в материал.

Художница Екатерина Тарасова профессионально создаёт авторских кукол с 2004 года. Фото из личного архива Катерины Тарасовой

Тарасова работает вместе с мужем Сергеем Яргиным в реалистической манере. Поэтому реакцию «она же просто живая» они, по её словам, слышат очень часто.

Однако художница не считает, что существует универсальная технология, позволяющая гарантированно получить этот эффект.

— Работа может состояться или нет. Наверное, ты должен быть так очарован образом и идеей, что твоё горение передаётся кукле.

Одной из самых сложных последних работ для Тарасовой стала композиция с Тамарой Карсавиной и Михаилом Фокиным в балете «Шахерезада». Нужно было соединить двух кукол в эмоциональном танце, сохранить портретное сходство, а женское лицо сделать выразительным даже в перевёрнутом положении.

В этом смысле авторская кукла оказывается одновременно и скульптурой, и театром, и костюмным искусством.

Даже миниатюрная кукла для художника остаётся полноценным арт-объектом. Фото © Life.ru

Художница Мария Володина: «В авторских куклах есть особая магия»

У художницы Марии Володиной, которая занимается авторской куклой с 2012 года, свой путь к тому же ощущению «живого» персонажа.

Она пришла в профессию из детской любви к куклам, лепке и шитью, а затем начала изучать анатомию, материалы и новые техники.

Сегодня сама Володина затрудняется определить авторскую куклу каким-то одним видом искусства.

— Для меня авторская кукла — это и произведение искусства, и скульптура, и целый мир. Мне очень нравится, что в этом направлении можно применять разные виды искусства: скульптуру, живопись, графику, декоративно-прикладное искусство.

Особенность куклы, по мнению Володиной, именно в соединении этих техник.

В работах Марии Володиной соединяются скульптура, роспись, текстиль и множество почти незаметных деталей. Фото из личного архива художницы

— Какая-то особая магия есть в авторских куклах. Произведения создаются в объёме, работает очень много фактур тканей, живые волосы, множество деталей, цветовые решения. И, конечно, куклу отличает от скульптуры роспись глаз и иногда подвижность в теле. Именно благодаря этому кукла как будто оживает.

Если у Тарасовой отправной точкой становится максимально подробно выношенный образ, то Володина подчёркивает ещё одну сторону профессии — внимание к фактуре и деталям.

Иногда будущий персонаж начинается даже с ткани.

— Вдохновение очень часто беру из коллекции тканей, которая у меня собралась за многие годы. Я очень люблю красивые цветовые решения, порой от этого строится образ куклы.

Крыса в кармане и неправильно завязанный шнурок

Особую роль в работах Марии Володиной играет то, чего зритель при первом взгляде может вообще не заметить.

Детализация — это особая любовь в куклах. Детали как финальные мазки в живописи, они нужны, чтобы закончить образ куклы. Это могут быть ленточки, нитки, пуговицы, детальная роспись, вышивка бисером, мелкая лепная деталь. И порой хочется залипнуть на эти детали и рассматривать бесконечно. Маша Володина художник кукол, скульптор и член Союза художников России

Когда Life.ru спросил художницу о самой необычной из подобных мелочей, она вспомнила Шляпника.

Из его кармана выглядывала голова крысы или мыши.

Но далеко не всегда деталь должна быть настолько заметной. Иногда Володина намеренно пришивает пуговицу в неожиданном месте, добавляет ключ, миниатюрную катушку или оставляет на ботинке персонажа небрежно завязанный шнурок.

Именно благодаря таким вещам образ перестаёт выглядеть стерильной скульптурой.

Как и Тарасова, Володина говорит, что крупная серьёзная работа требует не меньше месяца. При этом художница нередко ведёт несколько кукол одновременно, поэтому подсчитать количество часов практически невозможно.

Характер куклы рождается из лица, костюма, фактур и десятков деталей. Фото © Life.ru

Почему кукла может напугать зрителя

Красивой авторская кукла при этом быть вовсе не обязана.

По наблюдениям Марии Володиной, зрители на выставках очень чётко делятся по собственным предпочтениям: одного человека привлекают животные, другого — дети, третьего — характерные, странные или мистические персонажи.

Сама художница намеренно пугающие работы создаёт редко, однако одна из них запомнилась особенно.

— Есть у меня одна птица Сирин. Это была кукла на заказ, сделанная в тёмных тонах, и ноги у неё заканчиваются когтями. Пожалуй, это самая пугающая мистическая кукла.

Но для Володиной гораздо важнее не конкретная эмоция, а сам момент, когда произведению удаётся остановить человека.

— Если он на несколько минут задержит свой взгляд на кукле, это уже успех. На выставке очень большая конкуренция, очень много хороших художников, зрителю порой сложно долго удерживать внимание на одном объекте. Если он, проходя мимо стенда, задержался — значит, не всё так плохо.

Эта конкуренция за взгляд становится особенно понятной на выставке, где рядом находятся тысячи произведений.

Художнику нужно создать персонажа, возле которого человек почему-то решит задержаться.

А уже потом может возникнуть желание забрать его домой.

Организаторы: почему авторская кукла может дорожать

Там, где заканчивается работа художника, снова начинается территория коллекционеров.

По словам организаторов «Искусства куклы», авторские работы действительно способны со временем расти в цене.

— Когда художник объявляет о том, что больше не будет делать новые куклы, или уходит из жизни, работы некоторых авторов становятся редкостью. За ними следят и охотятся коллекционеры, их невозможно повторить. Такие куклы растут в цене.

Около 5% произведений, представленных на выставке, авторы вообще не хотят продавать. Некоторые оставляют их себе, некоторые собирают для будущей персональной выставки, другие планируют показывать за рубежом.

«Искусство куклы» собрало 1200 художников из 82 городов и 10 стран. Фото © Life.ru

То есть ценность конкретной вещи может быть связана не только с количеством труда или известностью художника, но и с её редкостью.

Интересно, что проблема подделок, привычная для многих областей коллекционирования, по словам организаторов, здесь практически отсутствует.

— Чтобы подделать куклу известного дорогого автора, нужно освоить такой сложный технический процесс, что, освоив его за несколько лет, художнику выгоднее начать делать свои, а не поддельные куклы. К тому же мир кукол не такой большой — все друг друга знают.

Некоторые авторские куклы стоят сотни тысяч рублей и становятся коллекционными. Фото © Life.ru

«Кукла — тёплое и живое искусство»

Организаторы выставки признаются, что сам вопрос «зачем взрослому человеку коллекционировать кукол?» кажется им немного странным.

— А разве дорогие произведения искусства может коллекционировать не взрослый? Это серьёзные финансовые вложения, это труд души и интеллекта. В коллекционировании кукол действуют все те же принципы, что и в коллекционировании предметов искусства в целом.

Но у самих художниц ответ на этот вопрос звучит менее экономически.

Для Екатерины Тарасовой главное — особая форма контакта между работой и человеком.

— Авторские куклы создаются для любования, для размышлений, для красоты. Твои размышления через куклу передаются зрителю — как в музыке, например. Поэтому кукла — искусство. В то же время с куклой можно играть — взаимодействовать. Поэтому кукла — тёплое и живое искусство.

Мария Володина тоже называет авторскую куклу самостоятельным, хотя пока ещё сравнительно молодым художественным направлением. Для неё важно, чтобы человек не просто отметил технику или красоту, а захотел всмотреться в произведение.

А Тарасова, говоря о том, зачем подобное искусство вообще нужно человеку сегодня, формулирует это совсем просто:

— Мир сейчас очень нуждается в красоте и в вечных ценностях, а люди — в тепле и поддержке. А куклы дают это.

И, возможно, именно этим объясняется странный эффект, возникающий возле некоторых витрин. Взрослый человек приходит посмотреть на произведение искусства, знает, сколько труда в нём скрыто, видит ткань, фарфор, волосы, роспись и десятки деталей — и всё равно в какой-то момент перестаёт замечать технику.

Перед ним остаётся только персонаж.

И та самая фраза, которую художники слышат снова и снова:

— Она же просто живая.

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