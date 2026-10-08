155 лет со дня рождения Поддубного: какие легенды о русском силаче выдерживают проверку временем

8 октября 2026 года исполняется 155 лет со дня рождения Ивана Поддубного. Будущий «чемпион чемпионов» появился на свет в 1871 году в селе Богодуховка Полтавской губернии (но некоторые источники иногда указывают село Красеновка), в семье с запорожскими казачьими корнями. Он таскал мешки в портах Севастополя и Феодосии, вышел на цирковую арену, покорил Париж и умер в Ейске в бедности. За полтора века биография Ивана Поддубного обросла мифами. Мы проверили самые известные из них и выяснили, где правда, а где красивая сказка.

Легенда о сорока годах без поражений

Миф о Поддубном и сорока годах без поражений. Фото © Wikipedia / Nikita Andreev

Главный миф о Поддубном звучит так: за всю карьеру он не проиграл ни одной схватки. Справочники формулируют аккуратнее: за сорок лет выступлений Иван Максимович не уступил ни одного чемпионата, а вот отдельные поединки проигрывал. Зато сама карьера поражает. С 1905 по 1908 год Поддубный выигрывал крупнейшие чемпионаты мира среди профессионалов в Париже, а с арены ушёл, когда ему было уже около семидесяти лет. Такое долголетие трудно представить даже у шахматистов!

Француз в масле: правда, похожая на анекдот

Эта история полностью подтверждается. В 1903 году Поддубный впервые поехал на чемпионат мира по французской борьбе в Париж и там встретился с любимцем местной публики Раулем ле Буше. Схватить соперника не получалось: руки соскальзывали. Оказалось, француз натёр тело жиром. Схватку останавливали, Рауля вытирали полотенцем, но масло никуда не девалось. В итоге судьи отдали победу ле Буше по очкам, а Поддубный так расстроился, что всерьёз думал бросить борьбу.

Реванш случился в Петербурге, и на этот раз хитрость не помогла. Поддубный надолго прижал француза к ковру в партере и не отпускал, пока тот не сдался. Иван Максимович, как рассказывают, запомнил соперника на всю жизнь: в старости он завёл кота и назвал его Раулем. В Париже француз взял не силой, а хитростью и благосклонностью судей. Древние греки, кстати, тоже знали немало способов выигрывать в спорах, даже если правда совсем не на вашей стороне.

Богатырь от природы? Не совсем

Как Иван Поддубный начинал карьеру борца. Отец и мать Ивана Поддубного, его брат Митрофан и племянница. 1911 год. Фото © Wikipedia

Принято думать, что Поддубному всё досталось само. Сила у него и правда была семейная: борец признавался, что сильнее его только отец. Но первый выход на цирковой ковёр закончился конфузом. Молодой грузчик вызвался побороться с профессионалами и быстро оказался на лопатках, хотя соперники выглядели куда субтильнее. Тогда Иван понял, что одной силы мало. Соседи-спортсмены объяснили ему, что такое система тренировок, и в 1897 году Поддубный сам начал выступать в цирке.

Американские деньги

В середине 1920-х Поддубный отправился на гастроли в США. Ему было уже за пятьдесят, но американская публика встретила русского богатыря как звезду. Зрители обожали зрелища, а внешность и харизма Ивана Максимовича идеально подходили для афиш. Он выходил на ковёр против молодых соперников и собирал полные залы. Казалось, ветеран наконец обеспечит себе спокойную старость. Однако история закончилась совсем не так, как мечтал сам борец.

Легенда гласит, что американцы оставили Поддубного без гонорара, и в ней много правды. Заработанные деньги внезапно оказались недоступны: снять их со счёта могли только резиденты страны. Оставаться в Америке Иван Максимович не захотел и вернулся домой почти ни с чем. Точную сумму долга историки так и не установили. Впрочем, в погоне за лёгкими деньгами случались схемы и похитрее. Чего стоит советский аферист, который продавал копеечные лотерейные билеты по цене «Волги».

Орден на груди при оккупантах

Иван Поддубный в Ейске во время оккупации. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Последние годы Поддубный жил в Ейске. В 1939 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР и орден Трудового Красного Знамени. Летом 1942 года город заняли немецкие войска, и оккупация продолжалась до февраля 1943-го. По воспоминаниям современников, старый борец не стал прятать советскую награду и открыто носил орден, даже когда шёл на работу. Этот эпизод упоминают многие биографы, поэтому его можно считать вполне правдоподобным.

А вот дальше начинается фольклор. Рассказывают, будто пьяный немецкий офицер попытался сорвать орден с груди Поддубного, а тот одной рукой перекинул обидчика через забор. Документов об этом нет, так что перед нами скорее народная былина о богатыре. Сам Ейск, кстати, город с авиационной душой: с 1931 года здесь готовили военных лётчиков. Небо над Азовским морем повидало многое, а силуэты семи советских самолётов узнают даже люди, далёкие от авиации.

Медали в обмен на хлеб

Последние годы и смерть Ивана Поддубного. Фото © Wikipedia

Самая горькая история о Поддубном, увы, правдива. После освобождения Ейска он жил на продуктовые карточки, а такого пайка гиганту катастрофически не хватало. Чтобы прокормиться, бывший «чемпион чемпионов» продавал свои золотые медали. В 1945 году Поддубный стал заслуженным мастером спорта, но сытости это звание не принесло. Иван Максимович умер 8 августа 1949 года. Его похоронили в ейском парке, сегодня он носит имя борца, а рядом работает мемориальный музей.

Из всех легенд о Поддубном проверку временем выдерживает главная: он действительно был одним из сильнейших борцов своей эпохи. Миф о жизни без поражений рассыпается, зато правда о французе в масле, американских деньгах и медалях в обмен на хлеб оказывается драматичнее любой сказки. Удивительное совпадение: 8 октября родился и другой любимец публики, только из мира кино. Леониду Куравлёву сегодня исполнилось бы 90 лет, а его Афоню и Милославского до сих пор цитирует вся страна.