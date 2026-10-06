7 легендарных самолётов СССР, которые узнают даже люди без интереса к авиации

6 октября 1977 года лётчик-испытатель Александр Федотов впервые поднял в небо истребитель МиГ-29. Машина вышла настолько удачной, что на ней до сих пор выступает пилотажная группа «Стрижи». Правда, боевые самолёты большинство людей видели только на парадах и авиашоу. А вот пассажирские лайнеры Аэрофлота знала вся страна: на них летали в отпуск, к родне и в командировки. Life.ru вспоминает семь советских самолётов, чьи силуэты узнают даже те, кто путает крыло с закрылком.

Ил-14: ветеран северных аэродромов

Ил-14 на северных авиалиниях СССР. Фото © Wikipedia / Lars Söderström

Этот самолёт в КБ Ильюшина создавали на смену Ил-12, у которого было слабое место: при отказе мотора на взлёте экипажу приходилось очень тяжело. Поэтому конструкторы поставили жёсткое условие: новый лайнер должен безопасно продолжить взлёт, даже если один из двигателей откажет. Ради этого Ил-14 получил новое крыло и увеличенный киль. Первый полёт состоялся в 1950 году, в серию машина пошла в середине 1950-х и работала на самых разных линиях, вплоть до Арктики.

Ту-104 и реактивная сенсация

Ту-104: первый реактивный пассажирский самолёт СССР. Фото © Wikipedia / Ken Fielding

Летом 1955 года в небо поднялся первый советский реактивный пассажирский самолёт. Среди серийных реактивных лайнеров у него был лишь один предшественник, британская «Комета», но англичане после серии аварий надолго оставили свои машины на земле. Так Ту-104 на пару лет оказался единственным в мире реактивным лайнером, который регулярно возил пассажиров. Весной 1956 года он прилетел в Лондон, и британские газеты назвали его появление сенсацией.

Обычные пассажиры увидели новинку уже осенью 1956-го: первый регулярный рейс связал Москву с Иркутском через Омск. Полёт занимал чуть больше семи часов, а поезд шёл до Иркутска несколько суток. Сибирь вдруг стала гораздо ближе к столице, командировка туда перестала напоминать экспедицию, и москвичи открывали для себя местные привычки. Например, на Урале и в Сибири издавна макают пельмени не в сметану, а в уксус, и этот обычай пережил весь СССР.

Гул пропеллеров Ил-18

Турбовинтовой Ил-18 на линиях Аэрофлота. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Название Ил-18 конструкторы использовали дважды. Первую машину с таким индексом, поршневую, показали на воздушном параде в Тушине в 1947 году, но в серию она так и не пошла: такие же моторы были нужны бомбардировщикам Ту-4. Новый Ил-18 с турбовинтовыми двигателями впервые взлетел в 1957 году, а уже в 1959-м вышел на линии Аэрофлота. Его ровный гул помнят миллионы пассажиров. Лайнер оказался таким надёжным, что надолго пережил Советский Союз.

Ан-24 для каждого райцентра

Ан-24 на местных рейсах в райцентры. Фото © ТАСС / Сергей Преображенский

Этот самолёт придумали в КБ Антонова для коротких и средних маршрутов. Первый полёт прошёл в 1959 году, а серийные машины выпускали с начала 1960-х до 1979 года, больше всего в Киеве. Ан-24 мог работать с грунтовых полос и маленьких аэродромов, поэтому добирался туда, куда реактивному лайнеру путь был закрыт. На нём летали в райцентры и города, многие из которых тогда носили другие имена: проверьте, помните ли вы, как в СССР назывались эти десять российских городов.

Стеклянный нос Ту-134

Ту-134 со стеклянным носом штурмана. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Туполевцы подняли новую машину в воздух в июле 1963 года, а первый регулярный рейс Ту-134 выполнил только в сентябре 1967-го, из Москвы в Адлер. Узнать его легко: два двигателя в хвосте, высокий киль, а у ранних версий ещё и прозрачный стеклянный нос, где сидел штурман. Самолёт быстро стал популярным и за границей: уже в 1968 году его начали покупать авиакомпании ГДР, Польши и Венгрии. В России регулярные пассажирские рейсы на Ту-134 закончились только в 2019 году.

Ил-62 на дальних маршрутах

Ил-62 на дальних маршрутах Аэрофлота. Фото © ТАСС / Сергей Преображенский

Это первый советский реактивный лайнер для по-настоящему дальних перелётов. Впервые он поднялся в небо в 1963 году, а осенью 1967-го открыл пассажирские рейсы из Москвы в Монреаль. Четыре двигателя в хвосте придали Ил-62 строгий и узнаваемый силуэт. Есть у него и забавная деталь: на стоянке под хвост выдвигается небольшая опора, иначе пустой самолёт может опрокинуться назад. Без дозаправки лайнер преодолевал огромные расстояния, и для Аэрофлота это стало настоящим прорывом.

Ил-62 возил не только туристов и командированных: специальные версии много лет служили руководителям страны. На рейсах через Атлантику самолёт часами шёл над океаном, вдали от любых аэродромов, поэтому в экипаж нередко включали бортрадиста. Международные сигналы бедствия лётчики знали назубок, хотя надеялись никогда их не использовать. Самый известный из них давно оброс легендами: у трёх букв SOS на самом деле нет никакой расшифровки «Спасите наши души».

Ил-86 и багаж на нижней палубе

Ил-86: первый советский широкофюзеляжный лайнер. Фото © ТАСС / В. Кожевников

Ил-86 стал первым советским широкофюзеляжным самолётом и ответом на западные аэробусы. Он поднялся в воздух в конце 1976 года, а в декабре 1980-го выполнил первый пассажирский рейс из Москвы в Ташкент. Главная его особенность удивляла всех: люди поднимались на борт по встроенным лестницам, оставляли чемоданы на нижней палубе и только потом шли в салон. Ил-86 работал на самых загруженных направлениях, но после распада СССР постепенно уступил место зарубежным лайнерам.

От винтовых трудяг северных трасс до гиганта с нижней палубой советская гражданская авиация прошла огромный путь всего за три десятилетия. Многие из этих машин давно стоят в музеях или на постаментах у аэропортов, но их силуэты до сих пор вызывают у людей тёплое чувство. С ними связаны первые поездки на юг, встречи с родными и детское удивление у иллюминатора. Такую же ностальгию будят и советские мультфильмы: попробуйте узнать любимые мультики детства всего по одному осеннему кадру.