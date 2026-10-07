Леониду Куравлёву — 90: Афоня, Милославский и человек, который совсем не был похож на своих героев
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8 октября 2026 года Леониду Куравлёву исполнилось бы 90 лет. Главные роли — Афоня, Жорж Милославский, Робинзон — и каким актёр был вне экрана.
Леонид Куравлёв — 90 лет: биография, фильмы и каким он был в жизни. Обложка © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков
8 октября 2026 года Леониду Куравлёву исполнилось бы 90 лет. Актёр родился в Москве в 1936 году и за полвека в кино сыграл больше двухсот ролей. Для нескольких поколений он навсегда остался Афоней, Жоржем Милославским, Шурой Балагановым и Пашкой Колокольниковым. Его экранные герои выпивали, хитрили, крутили романы и умели выкрутиться из любой передряги. Сам Леонид Куравлёв в жизни почти во всём был их противоположностью: застенчивый книжник, домосед и однолюб.
Зрители так верили экранным пройдохам, что охотно переносили их привычки на самого артиста. Поклонники Афони при встрече считали Куравлёва «своим парнем», хотя сам он этот образ терпеть не мог и всю жизнь пытался от него убежать. Мы вспомнили главные роли Леонида Куравлёва и собрали факты о том, каким он был вдали от камеры и софитов. Где правда, а где экранная маска? Разбираемся по порядку: от московского детства и ВГИКа до последних ролей в большом кино.
Биография Леонида Куравлёва коротко
Биография Леонида Куравлёва: от Москвы до ВГИКа. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун
Леонид Вячеславович Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве, в семье слесаря авиазавода «Салют» и парикмахера. В 1941 году мать арестовали по доносу, и часть детства мальчик провёл с ней на Кольском полуострове. В 1951 году в Москву вернулась его мать. Сам Куравлёв рассказывал, что вернулся раньше неё. «Но детство — оно всегда счастливое, даже такое, какое у меня было», — вспоминал актёр в интервью «Литературной газете». После школы Куравлёв провалился во ВГИК и два года делал ёлочные игрушки в артели.
В 1955 году он всё же поступил в мастерскую Бориса Бибикова, а в 1960-м окончил институт и пришёл в Театр-студию киноактёра, где прослужил больше 30 лет. Ещё студентом он снялся у Андрея Тарковского, а Василий Шукшин в 1964 году сделал его звездой всей страны. В 1965-м Куравлёв стал заслуженным артистом, в 1977-м народным артистом РСФСР. На 1960–1980-е пришлись Хома Брут, Шура Балаганов, Жорж Милославский, Афоня и десятки других ролей у Гайдая, Данелии и Говорухина.
В 1990-е актёр совсем не пропал с экранов: снимался у Гайдая, Меньшова и Михалкова, сыграл посла США в «Ширли-мырли», а в 1998–2000 годах вёл на РТР передачу «Мир книг с Леонидом Куравлёвым». В нулевые режиссёры чаще звали его на роли генералов и полковников: «Бригада», «Сыщики», «Улицы разбитых фонарей». Последней работой в большом кино стал отец Леонтий в комедии «Весь этот джем» 2015 года. Леонид Куравлёв умер 30 января 2022 года в Москве, на 86-м году жизни.
Главные роли Леонида Куравлёва: фильмы, которые знают все
Главные роли и лучшие фильмы Леонида Куравлёва. Инфографика © Life.ru.
Первой ролью в кино стал сапёр Морозов в студенческой работе Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» в 1958 году. Дальше режиссёры передавали Куравлёва друг другу как счастливый билет. В «Вие» на съёмках поймал на руки Наталью Варлей после срыва страховки. В «Семнадцати мгновениях весны» сыграл холодного Айсмана с повязкой на глазу: её предложила Лиознова. У картины вообще много закулисных историй: например, как снимали знаменитую сцену с родами радистки Кэт.
Пашка Колокольников, «Живёт такой парень»
Леонид Куравлёв в роли Пашки Колокольникова. Кадр из фильма «Живёт такой парень», режиссер Василий Шукшин, сценарист Василий Шукшин
С Василием Шукшиным Куравлёв познакомился ещё во ВГИКе. Сначала тот снял его в дипломной короткометражке «Из Лебяжьего сообщают», а в 1964 году отдал главную роль в своём первом большом фильме. Шофёр Пашка Колокольников по прозвищу Пирамидон принёс актёру всесоюзную славу, а картина получила приз на Венецианском кинофестивале. Эту роль Леонид Куравлёв считал лучшей в своей жизни. Сына он позже назвал Василием в честь режиссёра, который открыл ему дорогу в большое кино.
Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»
Куравлёв в роли Жоржа Милославского у Гайдая. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков
За роль обаятельного вора у Гайдая боролись Андрей Миронов, Георгий Бурков, Сергей Никоненко и Вячеслав Невинный. Режиссёр выбрал Куравлёва и не прогадал: фразу про сберегательную кассу страна цитирует уже полвека. Леонид Куравлёв сам удивлялся, почему публика обожает его жуликов: Милославского, Балаганова и Копчёного. «Три вора — и всех их любит зритель, я не понимаю почему», — признавался он РИА Новости. После успеха комедии Гайдай снимал его почти во всех своих фильмах.
Афоня
Леонид Куравлёв в фильме «Афоня» Георгия Данелии. Фото © Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский
На роль сантехника Афанасия Борщова Георгий Данелия рассматривал Владимира Высоцкого и польского актёра Даниэля Ольбрыхского, но остановился на Куравлёве. Расчёт был точным: зрители прощали этому Афоне все грехи. «Нам хотелось, чтобы зрители в конце фильма не возненавидели нашего Афоню, а пожалели», — писал режиссёр в книге «Тостуемый пьёт до дна». Фильм снимали в Ярославле, и с 2010 года там стоит памятник Афоне и штукатуру Коле. Зато сам Леонид Куравлёв эту роль позже называл самой нелюбимой.
Робинзон Крузо: где снимали фильм
Где снимали «Робинзона Крузо» с Леонидом Куравлёвым. Фото © Кадр из фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», режиссер Станислав Говорухин, сценаристы Феликс Миронер, Даниель Дефо
Картину Станислава Говорухина делала Одесская киностудия, а необитаемый остров нашли в Абхазии. Натуру снимали у посёлка Мюссера, в заповеднике между Пицундой и Гудаутой, а часть эпизодов у руин древнего храма Амбара. Эта роль была для Куравлёва побегом от образа простака, из-за которого он отказал даже Шукшину. «Мне надоело выступать в тех ролях, в которых меня занимали», — объяснял актёр. Позже Говорухин позвал его ещё раз, уже на роль бандита Копчёного в «Место встречи изменить нельзя».
Не похож на своих героев: каким Куравлёв был в жизни
Каким Леонид Куравлёв был в жизни. Фото © ТАСС / Владимир Яцина
Коллеги вспоминали, что Леонид Куравлёв никогда не был компанейским парнем, хотя на экране почти всегда играл весельчаков и балагуров. Борис Клюев называл его закрытым человеком, который мало кого подпускал к себе. Застенчивость студенческих лет он победил ради любимой профессии, но в обычной жизни она никуда не делась. Мы собрали пять пар, где герой на экране и настоящий Куравлёв расходятся сильнее всего. Иногда кажется, что речь идёт о двух совершенно разных людях.
- Афоня любил выпить, Куравлёв спиртным не злоупотреблял. По воспоминаниям коллег, артист был интеллигентом и много времени тратил на самообразование.
- Милославский жульничал, Куравлёв сторонился лишнего шума. Он избегал интервью и светских тусовок, а звёздная болезнь, по словам сына Василия, задела его совсем слегка.
- Экранные гуляки крутили романы, Куравлёв всю жизнь любил одну женщину. «Секс-символом Куравлёв всегда был только для своей жены Нины», — говорил драматург Александр Бородянский «Комсомольской правде».
- Балагур в кадре, книжник дома. Куравлёв много читал, выписывал литературные журналы, а в 1998–2000 годах вёл на РТР передачу «Мир книг с Леонидом Куравлёвым».
- Всенародная слава, но скромный быт. Мастеров, которые приходили к нему чинить квартиру, он не отпускал без чая и сырников. А тем, что прохожие узнают его и здороваются, искренне дорожил.
Однолюб: жена Нина и дети
Жена Леонида Куравлёва Нина и дети актёра. Фото © YouTube / Центральное Телевидение
Свою Нину Леонид Куравлёв встретил на катке в 1952 году: ему было 16 лет, ей 13. Пара поженилась в 1960 году, когда он окончил ВГИК, и прожила вместе больше полувека. Нина Васильевна преподавала английский язык и много читала, а муж с гордостью признавал, что жена умнее его. В 1962 году родилась дочь Екатерина, в 1978-м сын Василий. Екатерина окончила Щукинское училище, снялась с отцом в «Самой обаятельной и привлекательной», а потом стала психотерапевтом.
Василий окончил автодорожный институт, защитил кандидатскую диссертацию, стал преподавателем и подарил отцу трёх внуков. Нина Васильевна умерла в 2012 году, и после этого Куравлёв почти перестал сниматься и ушёл из публичной жизни. «Я любил её до последнего дня и люблю до сих пор», — говорил он журналистам. Актёр скончался 30 января 2022 года в Москве. Как Леонид Куравлёв пережил смерть жены и почему почти перестал сниматься, мы рассказывали отдельно.
Леонид Куравлёв играл пройдох, пьяниц и обаятельных жуликов, а сам оставался скромным, честным и домашним человеком. Именно поэтому его герои не вызывают злости: актёр добавлял каждому немного собственной доброты. Последний раз он появился на экране в 2015 году, а его фильмы до сих пор собирают у телевизора семьи. Проверьте себя: Афоня, Жорж Милославский или Шура Балаганов, каким героем Куравлёва были бы вы? А другие юбилеи звёзд советского кино ищите в разделе «Юбилеи и памятные даты СССР».
Частые вопросы
Главные вопросы о Леониде Куравлёве. Фото © ТАСС / Николай Малышев
- Сколько лет было бы Леониду Куравлёву в 2026 году? Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве, поэтому 8 октября 2026 года ему исполнилось бы 90 лет.
- Когда умер Леонид Куравлёв? Актёр умер 30 января 2022 года в Москве, на 86-м году жизни. Последней его работой в кино стала роль отца Леонтия в комедии «Весь этот джем» 2015 года.
- В каких фильмах снимался Леонид Куравлёв? Самые известные фильмы: «Живёт такой парень», «Вий», «Золотой телёнок», «Робинзон Крузо», «Семнадцать мгновений весны», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня».
- Правда ли, что Куравлёв не пил, хотя играл Афоню? По воспоминаниям коллег, актёр спиртным не злоупотреблял и совсем не походил на своего героя. Роль Афони он не любил, ведь зрители путали артиста с персонажем.
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