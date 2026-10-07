Леониду Куравлёву — 90: Афоня, Милославский и человек, который совсем не был похож на своих героев Оглавление Биография Леонида Куравлёва коротко Главные роли Леонида Куравлёва: фильмы, которые знают все Пашка Колокольников, «Живёт такой парень» Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию» Афоня Робинзон Крузо: где снимали фильм Не похож на своих героев: каким Куравлёв был в жизни Однолюб: жена Нина и дети Частые вопросы 8 октября 2026 года Леониду Куравлёву исполнилось бы 90 лет. Главные роли — Афоня, Жорж Милославский, Робинзон — и каким актёр был вне экрана. Леонид Куравлёв — 90 лет: биография, фильмы и каким он был в жизни. Обложка © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

8 октября 2026 года Леониду Куравлёву исполнилось бы 90 лет. Актёр родился в Москве в 1936 году и за полвека в кино сыграл больше двухсот ролей. Для нескольких поколений он навсегда остался Афоней, Жоржем Милославским, Шурой Балагановым и Пашкой Колокольниковым. Его экранные герои выпивали, хитрили, крутили романы и умели выкрутиться из любой передряги. Сам Леонид Куравлёв в жизни почти во всём был их противоположностью: застенчивый книжник, домосед и однолюб.

Зрители так верили экранным пройдохам, что охотно переносили их привычки на самого артиста. Поклонники Афони при встрече считали Куравлёва «своим парнем», хотя сам он этот образ терпеть не мог и всю жизнь пытался от него убежать. Мы вспомнили главные роли Леонида Куравлёва и собрали факты о том, каким он был вдали от камеры и софитов. Где правда, а где экранная маска? Разбираемся по порядку: от московского детства и ВГИКа до последних ролей в большом кино.

Биография Леонида Куравлёва коротко

Биография Леонида Куравлёва: от Москвы до ВГИКа. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Леонид Вячеславович Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве, в семье слесаря авиазавода «Салют» и парикмахера. В 1941 году мать арестовали по доносу, и часть детства мальчик провёл с ней на Кольском полуострове. В 1951 году в Москву вернулась его мать. Сам Куравлёв рассказывал, что вернулся раньше неё. «Но детство — оно всегда счастливое, даже такое, какое у меня было», — вспоминал актёр в интервью «Литературной газете». После школы Куравлёв провалился во ВГИК и два года делал ёлочные игрушки в артели.

В 1955 году он всё же поступил в мастерскую Бориса Бибикова, а в 1960-м окончил институт и пришёл в Театр-студию киноактёра, где прослужил больше 30 лет. Ещё студентом он снялся у Андрея Тарковского, а Василий Шукшин в 1964 году сделал его звездой всей страны. В 1965-м Куравлёв стал заслуженным артистом, в 1977-м народным артистом РСФСР. На 1960–1980-е пришлись Хома Брут, Шура Балаганов, Жорж Милославский, Афоня и десятки других ролей у Гайдая, Данелии и Говорухина.

В 1990-е актёр совсем не пропал с экранов: снимался у Гайдая, Меньшова и Михалкова, сыграл посла США в «Ширли-мырли», а в 1998–2000 годах вёл на РТР передачу «Мир книг с Леонидом Куравлёвым». В нулевые режиссёры чаще звали его на роли генералов и полковников: «Бригада», «Сыщики», «Улицы разбитых фонарей». Последней работой в большом кино стал отец Леонтий в комедии «Весь этот джем» 2015 года. Леонид Куравлёв умер 30 января 2022 года в Москве, на 86-м году жизни.

Главные роли Леонида Куравлёва: фильмы, которые знают все

Главные роли и лучшие фильмы Леонида Куравлёва. Инфографика © Life.ru.

Первой ролью в кино стал сапёр Морозов в студенческой работе Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» в 1958 году. Дальше режиссёры передавали Куравлёва друг другу как счастливый билет. В «Вие» на съёмках поймал на руки Наталью Варлей после срыва страховки. В «Семнадцати мгновениях весны» сыграл холодного Айсмана с повязкой на глазу: её предложила Лиознова. У картины вообще много закулисных историй: например, как снимали знаменитую сцену с родами радистки Кэт.

Пашка Колокольников, «Живёт такой парень»

Леонид Куравлёв в роли Пашки Колокольникова. Кадр из фильма «Живёт такой парень», режиссер Василий Шукшин, сценарист Василий Шукшин

С Василием Шукшиным Куравлёв познакомился ещё во ВГИКе. Сначала тот снял его в дипломной короткометражке «Из Лебяжьего сообщают», а в 1964 году отдал главную роль в своём первом большом фильме. Шофёр Пашка Колокольников по прозвищу Пирамидон принёс актёру всесоюзную славу, а картина получила приз на Венецианском кинофестивале. Эту роль Леонид Куравлёв считал лучшей в своей жизни. Сына он позже назвал Василием в честь режиссёра, который открыл ему дорогу в большое кино.

Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»

Куравлёв в роли Жоржа Милославского у Гайдая. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

За роль обаятельного вора у Гайдая боролись Андрей Миронов, Георгий Бурков, Сергей Никоненко и Вячеслав Невинный. Режиссёр выбрал Куравлёва и не прогадал: фразу про сберегательную кассу страна цитирует уже полвека. Леонид Куравлёв сам удивлялся, почему публика обожает его жуликов: Милославского, Балаганова и Копчёного. «Три вора — и всех их любит зритель, я не понимаю почему», — признавался он РИА Новости. После успеха комедии Гайдай снимал его почти во всех своих фильмах.

Афоня

Леонид Куравлёв в фильме «Афоня» Георгия Данелии. Фото © Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский

На роль сантехника Афанасия Борщова Георгий Данелия рассматривал Владимира Высоцкого и польского актёра Даниэля Ольбрыхского, но остановился на Куравлёве. Расчёт был точным: зрители прощали этому Афоне все грехи. «Нам хотелось, чтобы зрители в конце фильма не возненавидели нашего Афоню, а пожалели», — писал режиссёр в книге «Тостуемый пьёт до дна». Фильм снимали в Ярославле, и с 2010 года там стоит памятник Афоне и штукатуру Коле. Зато сам Леонид Куравлёв эту роль позже называл самой нелюбимой.

Робинзон Крузо: где снимали фильм

Где снимали «Робинзона Крузо» с Леонидом Куравлёвым. Фото © Кадр из фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», режиссер Станислав Говорухин, сценаристы Феликс Миронер, Даниель Дефо

Картину Станислава Говорухина делала Одесская киностудия, а необитаемый остров нашли в Абхазии. Натуру снимали у посёлка Мюссера, в заповеднике между Пицундой и Гудаутой, а часть эпизодов у руин древнего храма Амбара. Эта роль была для Куравлёва побегом от образа простака, из-за которого он отказал даже Шукшину. «Мне надоело выступать в тех ролях, в которых меня занимали», — объяснял актёр. Позже Говорухин позвал его ещё раз, уже на роль бандита Копчёного в «Место встречи изменить нельзя».

Не похож на своих героев: каким Куравлёв был в жизни

Каким Леонид Куравлёв был в жизни. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Коллеги вспоминали, что Леонид Куравлёв никогда не был компанейским парнем, хотя на экране почти всегда играл весельчаков и балагуров. Борис Клюев называл его закрытым человеком, который мало кого подпускал к себе. Застенчивость студенческих лет он победил ради любимой профессии, но в обычной жизни она никуда не делась. Мы собрали пять пар, где герой на экране и настоящий Куравлёв расходятся сильнее всего. Иногда кажется, что речь идёт о двух совершенно разных людях. Афоня любил выпить, Куравлёв спиртным не злоупотреблял. По воспоминаниям коллег, артист был интеллигентом и много времени тратил на самообразование.

По воспоминаниям коллег, артист был интеллигентом и много времени тратил на самообразование. Милославский жульничал, Куравлёв сторонился лишнего шума. Он избегал интервью и светских тусовок, а звёздная болезнь, по словам сына Василия, задела его совсем слегка.

Он избегал интервью и светских тусовок, а звёздная болезнь, по словам сына Василия, задела его совсем слегка. Экранные гуляки крутили романы, Куравлёв всю жизнь любил одну женщину. «Секс-символом Куравлёв всегда был только для своей жены Нины» , — говорил драматург Александр Бородянский «Комсомольской правде».

, — говорил драматург Александр Бородянский «Комсомольской правде». Балагур в кадре, книжник дома. Куравлёв много читал, выписывал литературные журналы, а в 1998–2000 годах вёл на РТР передачу «Мир книг с Леонидом Куравлёвым».

Куравлёв много читал, выписывал литературные журналы, а в 1998–2000 годах вёл на РТР передачу «Мир книг с Леонидом Куравлёвым». Всенародная слава, но скромный быт. Мастеров, которые приходили к нему чинить квартиру, он не отпускал без чая и сырников. А тем, что прохожие узнают его и здороваются, искренне дорожил.

Однолюб: жена Нина и дети

Жена Леонида Куравлёва Нина и дети актёра. Фото © YouTube / Центральное Телевидение

Свою Нину Леонид Куравлёв встретил на катке в 1952 году: ему было 16 лет, ей 13. Пара поженилась в 1960 году, когда он окончил ВГИК, и прожила вместе больше полувека. Нина Васильевна преподавала английский язык и много читала, а муж с гордостью признавал, что жена умнее его. В 1962 году родилась дочь Екатерина, в 1978-м сын Василий. Екатерина окончила Щукинское училище, снялась с отцом в «Самой обаятельной и привлекательной», а потом стала психотерапевтом.

Василий окончил автодорожный институт, защитил кандидатскую диссертацию, стал преподавателем и подарил отцу трёх внуков. Нина Васильевна умерла в 2012 году, и после этого Куравлёв почти перестал сниматься и ушёл из публичной жизни. «Я любил её до последнего дня и люблю до сих пор», — говорил он журналистам. Актёр скончался 30 января 2022 года в Москве. Как Леонид Куравлёв пережил смерть жены и почему почти перестал сниматься, мы рассказывали отдельно.

Леонид Куравлёв играл пройдох, пьяниц и обаятельных жуликов, а сам оставался скромным, честным и домашним человеком. Именно поэтому его герои не вызывают злости: актёр добавлял каждому немного собственной доброты. Последний раз он появился на экране в 2015 году, а его фильмы до сих пор собирают у телевизора семьи. Проверьте себя: Афоня, Жорж Милославский или Шура Балаганов, каким героем Куравлёва были бы вы? А другие юбилеи звёзд советского кино ищите в разделе «Юбилеи и памятные даты СССР».

Частые вопросы

Главные вопросы о Леониде Куравлёве. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Сколько лет было бы Леониду Куравлёву в 2026 году? Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве, поэтому 8 октября 2026 года ему исполнилось бы 90 лет.

Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве, поэтому 8 октября 2026 года ему исполнилось бы 90 лет. Когда умер Леонид Куравлёв? Актёр умер 30 января 2022 года в Москве, на 86-м году жизни. Последней его работой в кино стала роль отца Леонтия в комедии «Весь этот джем» 2015 года.

Актёр умер 30 января 2022 года в Москве, на 86-м году жизни. Последней его работой в кино стала роль отца Леонтия в комедии «Весь этот джем» 2015 года. В каких фильмах снимался Леонид Куравлёв? Самые известные фильмы: «Живёт такой парень», «Вий», «Золотой телёнок», «Робинзон Крузо», «Семнадцать мгновений весны», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня».

Самые известные фильмы: «Живёт такой парень», «Вий», «Золотой телёнок», «Робинзон Крузо», «Семнадцать мгновений весны», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня». Правда ли, что Куравлёв не пил, хотя играл Афоню? По воспоминаниям коллег, актёр спиртным не злоупотреблял и совсем не походил на своего героя. Роль Афони он не любил, ведь зрители путали артиста с персонажем.

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Авторы Сергей Трофимов