Сказанул как Сократ: 5 советов от философов, чтобы выигрывать в спорах, даже если вы не правы

Спорить люди любили задолго до комментариев в соцсетях и семейных чатов. Ещё в Древней Греции умение переубедить собеседника считалось настоящим искусством, а некоторые мастера красноречия знали, как выйти победителем, даже если факты были совсем не на их стороне. Софисты играли словами, загоняли оппонентов в логические ловушки и задавали вопросы так, что правильного ответа на них просто не существовало. Life.ru рассказывает, какие античные уловки пережили больше двух тысяч лет и почему вы наверняка хотя бы раз сталкивались с ними в обычной ссоре.

Совет № 1. Поменяйте тему

Уход от темы в споре: как человек меняет предмет разговора, когда у него заканчиваются аргументы? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если аргументы заканчиваются, совершенно необязательно признавать поражение. Всегда можно сделать вид, что предмет разговора внезапно изменился. Допустим, собеседник приводит факты, цифры и уже почти прижал вас к стенке. Самое время обратить внимание на что-нибудь действительно важное, например странную причёску оппонента, кота за окном, погоду или то, почему он вообще разговаривает таким тоном!

Смысл приёма прост: вместо ответа на неудобный аргумент человеку подбрасывают новую тему. Пока он пытается понять, какое отношение его причёска имеет к обсуждаемому вопросу, исходная мысль уже растворяется где-то на заднем плане. Такой способ относится к уходу от тезиса. Вы вроде бы продолжаете разговаривать, но спорите уже совершенно не о том, с чего всё началось.

Совет № 2. Отрицайте всё, чего сами не видели

Личный опыт вместо фактов: зачем нам фраза «я такого не видел»? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Очень удобный способ выиграть спор — объявить собственный опыт единственной существующей реальностью. Никогда не сталкивались с какой-то проблемой? Значит, её нет. Не знаете человека, с которым это происходило? Тем более подозрительно. На вашем рабочем месте нет сексизма — следовательно, его не существует нигде. Вчера на рынке никто не жаловался на мировой экономический кризис — очевидно, экономисты опять что-то выдумали.

Ловушка здесь в том, что личный опыт действительно кажется очень убедительным. Мы гораздо охотнее верим тому, что видели сами, чем абстрактной статистике. Но отсутствие явления непосредственно перед глазами не доказывает, что его не существует вообще. Если следовать этому принципу до конца, можно доказать почти что угодно. Например, что пингвинов нет, потому что сегодня утром ни одного из них не встретилось в лифте.

Совет № 3. Закончились доводы — переходите на личности

Как выиграть в любом споре: 5 советов древнегреческих философов. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда опровергнуть аргументы человека не получается, остаётся сам человек. Можно поинтересоваться, чего он вообще добился в жизни, достаточно ли у него образования, сколько он зарабатывает, как выглядит, где работает и почему считает, что имеет право рассуждать на эту тему. Приём особенно прекрасен тем, что содержание разговора можно больше не обсуждать вообще. Вместо вопроса о том, верен ли аргумент, начинается выяснение, достоин ли его автор этот аргумент произносить. Причём работает это в обе стороны. Можно заявить, что собеседник слишком молод, чтобы понимать жизнь, слишком стар, чтобы понимать современность, слишком богат, чтобы рассуждать о бедности, или слишком беден, чтобы давать финансовые советы.

Совет № 4. Если собственных аргументов нет, найдите кого-нибудь авторитетного

5 советов, чтобы выиграть любой спор. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Не можете объяснить, почему вы правы? Сообщите бестолковому оппоненту, что с вами согласны учёные, психологи, специалисты, врачи, преподаватели, большинство людей или даже все вместе. Проблема в том, что авторитет сам по себе ещё не превращает утверждение в доказательство. Важно, кто именно что сказал, является ли этот человек специалистом по обсуждаемому вопросу и на чём основан его вывод. Впрочем, для вредного совета такие подробности только мешают. Поэтому смело заявляйте, что «все так считают», и желательно никогда не уточняйте, кто именно входит в эти загадочные «все».

Совет № 5. Нагло давите на эмоции

5 способов победить в любом споре: как сказануть словно вы Сократ? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Логика закончилась? Ничего страшного. У человека всё ещё есть страх, жалость, чувство вины, стыд и желание не выглядеть бессердечным. Вместо доказательств можно рассказать душераздирающую историю, заставить собеседника почувствовать себя виноватым или намекнуть, что несогласие с вашей позицией делает его плохим человеком. Эмоции вообще прекрасно меняют ход разговора. Человек только что обсуждал конкретное решение начальника, а через минуту уже объясняет, почему он не бесчувственный монстр и в школе тоже подвергался насмешкам.

Сократ-то в курсе этих советов?

Метод Сократа: как философ с помощью вопросов находил противоречия в словах собеседника? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Есть важная проблема... Сам Сократ не оставил после себя письменных трудов. О его взглядах и манере вести спор мы знаем прежде всего из произведений Платона и Ксенофонта, а также из комедии Аристофана «Облака». Причём эти портреты заметно отличаются. Аристофан ещё при жизни философа высмеивал его как хитрого спорщика, способного обучить человека так называемой «неправой речи». Платон, напротив, постоянно противопоставлял своего учителя софистам, а Ксенофонт изображал Сократа человеком, который при помощи вопросов проверял, действительно ли собеседник понимает то, о чём говорит.

Главный приём, который связывают с Сократом, получил название эленхос, или сократическое опровержение. Человек выдвигал какое-либо утверждение, например пытался объяснить, что такое благочестие, мужество или справедливость. Сократ начинал задавать уточняющие вопросы и добивался согласия с несколькими дополнительными положениями. Затем выяснялось, что эти ответы противоречат исходному тезису самого собеседника. Целью было не предложить хитрую замену аргумента, а показать человеку, что его уверенность в собственном знании может быть необоснованной.

Признавайтесь, взяли на вооружение пару советов? А какие манипуляции используете вы? А если оппонент уже не просто спорит, а заставляет вас сомневаться в себе, обесценивает и постоянно переводит разговор так, чтобы виноватыми оставались вы, Life.ru ранее разбирал четыре распространённые манипуляции токсичных людей и способы им противостоять. И подчёркнём, что приведённые нами современные примеры уловок в споре — это не подлинные советы Сократа. Но, может, зная о них, и сам Сократ бы использовал.