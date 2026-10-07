«Кто, если не я?» Психолог объяснила, как привычка всё контролировать ведёт к выгоранию

Постоянное стремление брать на себя чужую работу, дополнительные обязанности и всё контролировать может усиливать эмоциональное выгорание. Об этом «Радио 1» рассказала психолог Вера Багаева.

По словам специалиста, за установкой «если не я, то кто?» иногда скрывается нарушение личных границ. Человек может связывать собственную ценность с ролью того, кто обязан всех выручать и держать ситуацию под контролем.

При выгорании такая модель поведения способна закрепляться ещё сильнее. Багаева объяснила, что тревога заставляет человека усиливать контроль, а гиперответственность, в свою очередь, усугубляет истощение, формируя замкнутый круг.

Отдельно психолог упомянула так называемое высокофункциональное выгорание. Внешне человек при этом может сохранять статус, высокую продуктивность и хорошие результаты, однако перестаёт испытывать радость от успехов и поддерживает привычный уровень за счёт жёсткой самодисциплины и перфекционизма. Для ранней самопомощи Багаева посоветовала использовать простые техники заземления, в том числе дыхательные упражнения с глубокими вдохами и выдохами.

Ранее психолог объяснила, что осенью люди чаще сталкиваются с усталостью из-за сокращения светового дня, нехватки сна и роста повседневной нагрузки. Эксперт добавила, что в этот период организму сложнее перестраиваться на новый режим, а сочетание большого количества обязанностей и недостатка отдыха усиливает раздражительность и ощущение истощения.