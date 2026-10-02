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Опубликовано 2 октября, 12:15

Меньше сна, больше обязанностей: Психолог объяснила, почему осенью все раздражают друг друга

Психолог Иневская: Осенняя раздражительность — реакция на смену режима

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Осенняя раздражительность — не просто реакция на дождь и сокращение светового дня. Гораздо сильнее на состояние влияет резкая смена режима. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Олеся Иневская.

После расслабленного летнего графика людям приходится раньше вставать, возвращаться к работе, а родителям — перестраиваться на школьный режим.

«Сокращение сна уменьшает количество положительных эмоций и усиливает тревогу», — пояснила специалист.

Есть и экспериментальные данные. Снижение количества сна в течение двух ночей усиливало гнев в ответ даже на простой раздражающий шум. Это подтверждает: недосып делает человека более вспыльчивым.

Ситуацию усугубляют дороги. Осенью количество машин в крупных городах резко растёт, и время в пути увеличивается. Поездка в переполненном транспорте — в толпе, жарком вагоне, с несколькими слоями одежды — тоже становится дополнительной нагрузкой.

Одновременно растёт и число повседневных обязанностей. Дети возвращаются из лагерей, появляются уроки и домашние задания, взрослым приходится привыкать к более плотному расписанию. Организму и психике нужно время на адаптацию.

При этом возможностей снять напряжение становится меньше. С наступлением холодов сокращаются прогулки и физическая активность. А ходьба, по словам Иневской, хорошо помогает регулировать эмоции, в том числе негативные.

Есть и ещё один фактор — ожидания. После лета может казаться, что впереди несколько месяцев холода и ограничений. Плюс бытовые мелочи: летом выглядеть хорошо проще и дешевле, а осенью нужно одеваться в несколько слоёв, и это тоже влияет на настроение.

Таким образом, осенняя раздражительность складывается из нескольких факторов сразу. Человек меньше спит, больше времени проводит в дороге, получает больше обязанностей, меньше двигается и заранее настраивает себя на трудный период. Накопившееся напряжение проще всего выплеснуть на тех, кто рядом.

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А ранее Life.ru писал, что осенью россиян накроет волна импотенции из-за депрессии. По словам специалиста, существуют различные формы депрессии, ассоциированные с нехваткой солнечного света и дефицитами микроэлементов, которые во время стрессового периода могут спровоцировать подобный механизм.

Больше новостей о ментальном здоровье, эмоциональном состоянии и советах специалистов — читайте в разделе «Психология» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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