Кошмар или уют? Психиатры объяснили, кому бардак грозит депрессией

Разбросанные вещи и немытая посуда способны стать источником сильного стресса для людей, привыкших постоянно контролировать окружающую обстановку. Однако далеко не каждый испытывает дискомфорт из-за домашнего хаоса, рассказала психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

По словам специалиста, особенно чувствительны к отсутствию порядка люди с тревожными и ананкастными чертами личности. Им важно, чтобы каждый предмет находился на своём месте, а любые отклонения от привычной обстановки могут усиливать внутреннее напряжение. Подобная реакция также характерна для некоторых пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством.

В то же время существует и противоположная ситуация. Жесткова отметила, что людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности иногда комфортнее в неупорядоченном пространстве. Аналогичное отношение к бытовым вопросам она описала у некоторых интровертов с абстрактно-теоретическим мышлением, сосредоточенных преимущественно на собственных мыслях.

Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков обратил внимание на другую сторону проблемы. Иногда запущенная квартира становится не причиной психологических трудностей, а следствием уже развивающейся депрессии. В подавленном состоянии человек может утратить интерес к уборке и перестать уделять внимание даже собственной внешности.

По словам врача, пренебрежение домашними обязанностями также встречается при тяжёлых психических расстройствах, в том числе заболеваниях шизофренического спектра. Однако по одному лишь состоянию жилища судить о здоровье его владельца нельзя.

Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркнул, что некоторым людям просто неинтересно заниматься хозяйством. Они продолжают вести активную жизнь, поддерживать отношения с окружающими и не испытывают никаких переживаний из-за разбросанных вещей. В таком случае привычка редко убираться сама по себе не свидетельствует о наличии заболевания.

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