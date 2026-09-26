Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября, 11:46

Кошмар или уют? Психиатры объяснили, кому бардак грозит депрессией

Психиатр Жесткова: Домашний беспорядок может усиливать стресс и тревогу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Разбросанные вещи и немытая посуда способны стать источником сильного стресса для людей, привыкших постоянно контролировать окружающую обстановку. Однако далеко не каждый испытывает дискомфорт из-за домашнего хаоса, рассказала психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

По словам специалиста, особенно чувствительны к отсутствию порядка люди с тревожными и ананкастными чертами личности. Им важно, чтобы каждый предмет находился на своём месте, а любые отклонения от привычной обстановки могут усиливать внутреннее напряжение. Подобная реакция также характерна для некоторых пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством.

В то же время существует и противоположная ситуация. Жесткова отметила, что людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности иногда комфортнее в неупорядоченном пространстве. Аналогичное отношение к бытовым вопросам она описала у некоторых интровертов с абстрактно-теоретическим мышлением, сосредоточенных преимущественно на собственных мыслях.

Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков обратил внимание на другую сторону проблемы. Иногда запущенная квартира становится не причиной психологических трудностей, а следствием уже развивающейся депрессии. В подавленном состоянии человек может утратить интерес к уборке и перестать уделять внимание даже собственной внешности.

По словам врача, пренебрежение домашними обязанностями также встречается при тяжёлых психических расстройствах, в том числе заболеваниях шизофренического спектра. Однако по одному лишь состоянию жилища судить о здоровье его владельца нельзя.

Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркнул, что некоторым людям просто неинтересно заниматься хозяйством. Они продолжают вести активную жизнь, поддерживать отношения с окружающими и не испытывают никаких переживаний из-за разбросанных вещей. В таком случае привычка редко убираться сама по себе не свидетельствует о наличии заболевания.

Вы прям настолько слабак? Почему люди плачут на выходе из спортзала
Вы прям настолько слабак? Почему люди плачут на выходе из спортзала

Ранее Life.ru рассказывал, почему зумеры испытывают тревогу из-за карьеры, отсутствия собственного жилья и постоянного сравнения себя с окружающими. Клинический психолог объяснила, что молодые люди нередко воспринимают отсутствие материального успеха как личное поражение. Специалист посоветовала пересмотреть жизненные приоритеты и меньше ориентироваться на чужие достижения.

Больше новостей о ментальном здоровье, эмоциональном состоянии и советах специалистов — читайте в разделе «Психология» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Психология
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar