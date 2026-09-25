Тревожное поколение: Почему зумеры не способны чувствовать себя счастливыми

Каждый пятый зумер в возрасте от 18 до 29 лет тревожится, что не сумеет построить успешную карьеру или приобрести собственное жильё, а сравнение себя с другими лишь усиливает недовольство жизнью. Причины так называемого кризиса четверти жизни объяснила «Вечерней Москве» клинический психолог Марианна Абравитова.

Специалист связывает это состояние именно с особенностями поколения Z. По её мнению, во время взросления этих людей особенно сильной была установка, что умный человек обязательно должен добиться материального успеха. В результате отсутствие желаемых достижений может восприниматься как личное поражение.

Дополнительное давление создаёт неопределённость будущего. Молодые люди, сделавшие ставку на работу, могут переживать из-за неустроенной личной жизни, а те, кто создал семью, — сравнивать свои профессиональные результаты с чужими.

Для выхода из такого состояния психолог советует сначала разобраться, устраивает ли человека сложившаяся система ценностей. Затем можно переключиться на новые занятия, пересмотреть окружение и попробовать меньше оценивать себя через чужие достижения.

«Но если человек понимает, что самостоятельно преодолеть кризис не получается, стоит обратиться за помощью к специалисту», — добавила Абравитова.

Ранее Life.ru рассказывал, почему повышенная тревожность и постоянное сравнение себя с другими могут заставлять зумеров искать у себя несуществующие проблемы со здоровьем. Среди факторов назывались чувство неопределённости и влияние интернет-среды.