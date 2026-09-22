Секс не в приоритете: Учёные выяснили, почему зумеры всё реже заводит отношения

Почти каждый пятый молодой человек в возрасте от 18 до 29 лет) никогда не имел партнёра, а 29% опрошенных не вступали в отношения в течение последних трёх месяцев. Такие результаты получили исследователи Института Кинси при Университете Индианы, опросив 2373 взрослых, пишет Daily Mail.

При этом отсутствие сексуальной активности не обязательно связано с недостатком желания. По данным исследования, многие участники сообщали об умеренном или высоком либидо, однако возможностей для знакомств и отношений у них оказалось меньше.

Среди причин исследователи называют усталость от свиданий, боязнь отказа, финансовые трудности и изменение социальных норм. 43% респондентов признались, что проблемы с деньгами мешали им ходить на свидания или поддерживать романтические отношения, а 37% заявили о негативном влиянии финансового стресса на сексуальную жизнь.

Цифровая среда тоже может играть свою роль. Около четверти участников сообщили, что переписка, соцсети и общение с ИИ частично удовлетворяют их потребность в близости. Примерно столько же признались, что время перед экраном снижает желание искать сексуальные контакты в реальной жизни.

При этом сами молодые люди не обязательно воспринимают снижение сексуальной активности как проблему. Недовольны своей интимной жизнью оказались лишь 18% опрошенных. Исследователи считают, что для части молодёжи секс может занимать менее важное место в общем ощущении благополучия, чем принято считать.

Авторы также обратили внимание на вопросы безопасности: только 35% участников заявили, что обычно используют презервативы, а примерно треть никогда не проходила тестирование на инфекции, передающиеся половым путём. Результаты основаны на самоотчётах участников и отражают ответы конкретной выборки молодых взрослых.

Ранее Life.ru писал, что в России набирает популярность движение молодых людей, которые отказываются от отношений и хранят девственность до 30 лет, объясняя это экономией времени и денег на учёбу, карьеру и саморазвитие. Некоторые ждут «ту самую» — психологически зрелую девушку, которая оценит целомудрие и тоже нацелена на семью, но от обычной дружбы с женщинами они не отказываются.