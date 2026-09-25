Вы прям настолько слабак? Почему люди плачут на выходе из спортзала

Слёзы после тренировки могут быть реакцией на гормональные изменения, эмоциональную разрядку или сильное переутомление. Такое состояние не обязательно говорит о слабости человека. Об этом рассказала NEWS.ru психолог Екатерина Пахолкина.

По словам специалиста, после физической нагрузки меняется гормональный фон. Снижение уровня кортизола может сопровождаться резким выходом накопившихся эмоций, а выброс эндорфинов — приводить даже к слезам радости.

«Слёзы после тренировки — это естественная реакция организма, а не признак слабости», — подчеркнула Пахолкина.

Ещё одной причиной она назвала психологическую разгрузку: занятия помогают дать выход тревоге, злости и другим переживаниям, которые долго сдерживались.

При этом плач после спортзала способен сигнализировать и о чрезмерной нагрузке. По словам психолога, физическое истощение сильно воздействует на нервную систему, из-за чего человеку становится сложнее контролировать чувства.

Пахолкина также связала резкие перепады настроения при перегрузке с падением уровня глюкозы в крови. Поэтому причиной эмоционального всплеска после занятия, по её словам, могут быть как накопившийся стресс, так и банальная усталость.

Ранее Life.ru рассказывал, почему тренировки на фоне сильного стресса способны не только помогать, но и усиливать перегрузку организма. В материале отмечалось, что реакция на физическую активность зависит в том числе от текущего психоэмоционального состояния.