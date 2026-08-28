«Кости тоже должны работать»: Почему китайские мышечные трансплантаты не заменят спортзал

Китайские учёные представили технологию, которая позволяет мышечным трансплантатам сокращаться без сигналов центральной нервной системы. В перспективе это может помочь пожилым людям и пациентам с ограниченной подвижностью вернуть утраченные функции. Однако преподаватель анатомии и биохимии Евгений Паншин в беседе с 360.ru предупреждает: даже такая передовая разработка не сможет полностью заменить физическую активность.

Новая технология действительно открывает широкие возможности для восстановления мышечной ткани. Но пока остаётся неясным, как организм будет взаимодействовать с такой мышцей и кто ею будет управлять. Кроме того, искусственная ткань не даст нагрузки на костную систему, которая тоже нуждается в механическом воздействии для сохранения прочности.

По словам специалиста, при обычной тренировке нагрузку получают не только мышцы, но и скелет. Механическое воздействие стимулирует процессы, поддерживающие прочность костей. Без этого эффекта польза от трансплантатов будет ограниченной.

Несмотря на обнадёживающие перспективы, технология ещё далека от широкого применения. Учёным предстоит доказать её безопасность и понять, как именно организм будет воспринимать такие имплантаты. Если исследования подтвердят эффективность, разработка сможет помочь тем, кто по объективным причинам не способен поддерживать достаточный уровень физической активности.

Однако для здоровых людей, подчёркивает эксперт, ничто не отменяет необходимость двигаться. Технология — это инструмент для реабилитации, а не альтернатива спорту и здоровому образу жизни.

А ранее Life.ru писал, что клеточная терапия замедлила мышечную дистрофию Дюшенна на 65%. Терапия основана на так называемых CDC-клетках — лабораторных аналогах стволовых клеток сердца, которые обычно участвуют в восстановлении сердечной мышцы. Новый метод, как отмечают авторы работы, подходит для носителей разных мутаций в гене DMD, который отвечает за выработку белка дистрофина.