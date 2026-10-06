Не «кормите» хама: Психолог объяснила, как одна пауза может обезоружить грубияна

Ответная грубость в конфликте почти никогда не гасит ссору. Психолог Марианна Абравитова в беседе с «Абзацем» объяснила: агрессор от такой реакции только распаляется, а ситуация становится хуже.

По её словам, в эмоциональном диалоге люди часто совершают одну и ту же ошибку — начинают хамить в ответ. Вместо этого специалист советует действовать рациональнее и не брать чужую вину на себя.

Первое, что поможет, — пауза перед ответом. Она нужна не для демонстрации слабости, а чтобы сохранить контроль над собственной реакцией. Если хам его получит, он начнёт управлять разговором.

Иногда лучший вариант — вообще пропустить выпад мимо ушей. Тем, кто хочет обозначить границы, психолог предлагает уверенно сказать: «Я предпочту общаться взаимоуважительно». Такая фраза обезоруживает агрессора.

Ещё один приём — «я-послание». Формулировка «Мне неприятно слышать то, что вы озвучиваете» показывает собеседнику ваше состояние и снижает его защитную реакцию.

Дополнительно можно спросить, почему у человека сложилось такое мнение. Это переводит диалог в конструктивное русло и заставляет хама задуматься. Главная задача в такой ситуации, по словам Абравитовой, — не поставить грубияна на место, а защитить своё состояние.

А ранее психолог рассказала, почему многие пары ругаются перед свадьбой или отпуском. По словам специалиста, за таким поведением нередко стоят тревога, страх разочарования и попытка вернуть ощущение контроля.