Когда «идеально» пугает: Психолог объяснила, почему пары ругаются перед свадьбой или отпуском

Перед отпуском, свадьбой, днём рождения или переездом партнёр неожиданно начинает спорить, припоминать старые обиды или критиковать каждую мелочь. На первый взгляд кажется, что человек намеренно портит важный момент. Однако за таким поведением нередко стоят тревога, страх разочарования и попытка вернуть ощущение контроля. Об этом Life.ru рассказала психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.

Чем важнее для нас предстоящее событие, тем больше ожиданий мы с ним связываем. Хочется, чтобы праздник прошёл идеально, отпуск помог восстановить отношения, а переезд стал началом новой жизни. Вместе с ожиданиями растёт и внутреннее напряжение. Человек боится, что реальность окажется хуже придуманной картинки. Психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная

Иногда психика пытается защититься от возможного разочарования с помощью конфликта. Если заранее поссориться, неудачный праздник или испорченный отпуск уже можно будет объяснить размолвкой. Это менее болезненно, чем признать, что долгожданное событие само по себе не принесло ожидаемого счастья.

Ещё одной причиной становится потеря контроля. Любые перемены, даже приятные, нарушают привычный порядок. Во время подготовки к свадьбе, путешествию или переезду приходится принимать множество решений, учитывать чужие желания и сталкиваться с неопределённостью. Провоцируя ссору, человек бессознательно возвращается в знакомую ситуацию. Конфликт понятен, роли в нём привычны, а внимание снова сосредоточено на отношениях.

Напряжение может усиливаться и из-за невысказанных ожиданий. Один партнёр представляет романтическое путешествие, другой рассчитывает просто отдохнуть и побыть в тишине. Если они заранее не обсудили свои планы, бытовые мелочи становятся поводом для серьёзной ссоры. Настоящая причина при этом заключается в несовпадении представлений.

«Кроме того, важные события могут поднимать старые переживания. День рождения напоминает о возрасте и несбывшихся планах, свадьба о страхе близости и ответственности, переезд о прошлых потерях. Человек не всегда осознаёт источник тревоги и поэтому переносит раздражение на партнёра», — подчёркивает эксперт.

Чтобы снизить риск конфликта, полезно заранее обсудить не только организационные вопросы, но и ожидания каждого. Стоит прямо спросить: «Что для тебя особенно важно?», «Чего ты опасаешься?», «Что мы будем делать, если всё пойдет не по плану?». Такой разговор помогает заметить напряжение до того, как оно превратится в ссору.

Важно также отказаться от требования идеального результата. Удачный праздник не тот, где всё прошло без единой накладки, а тот, во время которого партнёры смогли сохранить контакт и вместе справиться с неожиданностями.

Если конфликты регулярно возникают именно перед значимыми событиями, стоит обратить внимание на повторяющийся сценарий. Обвинения в духе «ты всегда всё портишь» обычно только усиливают защитную реакцию. Гораздо полезнее спокойно назвать происходящее: «Я замечаю, что перед важными событиями мы часто ссоримся. Кажется, сейчас мы оба напряжены. Давай попробуем понять, чего каждый из нас боится».

Ссора не обязательно говорит о желании разрушить отношения. Часто она свидетельствует о том, что человеку трудно выдерживать сильные эмоции, перемены и высокие ожидания. Чем безопаснее в паре можно говорить о страхах и разочарованиях, тем меньше потребность выражать их через конфликт.

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