Как реагировать на критику без слёз: 4 шага к железной самооценке, которую не пробьёт злой начальник

Критика — естественная часть любой работы, однако спокойно воспринимать её умеют далеко не все. Стоит начальнику указать на ошибку, коллеге попросить переделать слайд или близкому человеку высказать замечание, как внутри моментально всё закипает. Даже если собеседник говорит исключительно о рабочих моментах, мозг может воспринять его слова совсем иначе: «Ты недостаточно умный», «Ты плохой специалист», «У тебя опять ничего не получилось». Life.ru поговорил с психологом и выяснил, как отличить полезную критику от эмоционального выпада и что за 4 шага, которые приведут вас к железной самооценке.

Шаг № 1. Не отвечайте сразу

Первый шаг при критике: зачем делать паузу перед ответом? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Первая реакция на неприятные слова редко бывает взвешенной. Внутри поднимается злость, хочется немедленно возразить, объяснить, почему всё произошло именно так, или найти ошибку уже у самого критика. Но ответ, произнесённый на эмоциях, способен превратить обычное рабочее замечание в серьёзный конфликт.

Когда мы слышим неприятные слова, внутри обычно всё закипает. Не следует отвечать сразу: сделайте вдох и выдох, сосчитайте про себя до пяти. Эта пауза нужна, чтобы прошла первая злость и вы смогли снова соображать. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Даже несколько секунд помогут переждать первый всплеск раздражения, вернуть контроль над эмоциями и понять, что именно вам сказали. Иногда этого достаточно, чтобы услышать в словах собеседника не нападение, а полезную информацию.

Шаг № 2. Проверьте, полезная ли это критика

Второй шаг при критике: как отличить полезное замечание от оскорбления? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Не каждое замечание действительно заслуживает внимания. Фразы вроде «Ты всегда всё портишь», «От тебя другого и не ждали» или «Я так и знала, что ты ленивый» ничего не объясняют и не помогают исправить ситуацию. Это обобщения, обвинения и эмоциональные выпады, которые могут быть направлены не на решение проблемы, а на то, чтобы задеть человека.

Если человек говорит: «Ты всегда всё портишь!» — это просто выброс эмоций. На такое отвечать не надо, потому что это бесполезные слова. А если вам говорят: «В этом абзаце ошибка» или «Клиент не понял эту строчку», то это уже полезно. Вам показывают конкретную точку, которую можно исправить. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Как продолжает эксперт, конструктивную критику отличает конкретика. Она не оценивает человека целиком, а указывает на определённый недочёт. Поэтому, прежде чем расстраиваться, стоит спросить себя: «Мне показали ошибку, которую можно исправить, или просто выплеснули на меня раздражение?»

Шаг № 3. Вместо спора задавайте вопросы

Как правильно воспринимать критику и использовать её для личного и профессионального роста? 4 шага к железной самооценке от психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Желание немедленно защититься понятно, но спор обычно отнимает силы и мешает разобраться в сути замечания. Чем активнее человек оправдывается, тем сильнее собеседник убеждается, что его не хотят услышать. «Спор тратит силы. Вместо того, чтобы защищаться, спросите: «Что именно здесь не так?», «Покажите, где я ошибся?», «Как бы сделали вы?» Это покажет, что вы хотите разобраться, а не ругаться. Человек увидит, что его слушают, и перестанет нападать», — объяснила эксперт.

Уточняющие вопросы помогают перевести разговор из эмоциональной плоскости в практическую. Вместо выяснения отношений стороны начинают обсуждать, что именно пошло не так и как это исправить. Кроме того, конкретика позволяет не переделывать всю работу из-за одной неудачной детали.

Шаг № 4. Отделите себя от своей работы

Чтобы не расстраиваться, нужно провести границу между собой и тем, что вы сделали. Вы остаётесь таким же умным и хорошим человеком, просто сейчас конкретный слайд или абзац требует доработки. Замечание к задаче — это подсказка по механике процесса, а не оценка вашей личности. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Это самый важный и одновременно самый сложный шаг. Когда человеку говорят: «Тут есть ошибка», его мозг может услышать: «Ты плохой специалист». Просьба переделать презентацию превращается во внутреннее «Я ни на что не способен», а недовольство клиента — в доказательство собственной профессиональной несостоятельности. Ошибка в одном абзаце не делает человека безграмотным, а недочёт в проекте не перечёркивает его опыт и способности. Сегодня один фрагмент оказался неудачным, завтра его можно исправить, а полученный опыт использовать в следующих проектах.

Чего не стоит делать в ответ на критику?

Оправдываясь, нападая, замалчивая обиду или соглашаясь со всем подряд, человек защищается от неприятных эмоций, но не решает саму проблему. Любое замечание нужно сначала спокойно разобрать, понять, что именно требуется исправить, и только после этого решать, соглашаться с ним или нет. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Получив замечание, многие начинают оправдываться, нападать в ответ, замолкают, копят обиду либо автоматически соглашаются со всем, лишь бы неприятный разговор поскорее закончился. Однако ни одна из этих реакций не помогает решить проблему. Оправдания превращают обсуждение в спор о прошлом, которое уже невозможно изменить: собеседнику кажется, что его не услышали, поэтому он начинает давить ещё сильнее. Ответная атака также мгновенно закрывает диалог — вместо разбора ошибки люди переходят к взаимным обвинениям, тратят силы на ссору, а сам недочёт остаётся неисправленным.

Не менее опасно молчать, делая вид, что замечание вас не задело. Подавленный гнев никуда не исчезает: он портит настроение, отнимает энергию, бьёт по самооценке и заставляет ждать нового конфликта, чтобы наконец высказать всё накопившееся. Но и бездумно соглашаться с критиком не стоит. Человек может кивать только ради того, чтобы от него быстрее отстали, не разобравшись, что именно требуется изменить. В результате он выполняет лишнюю работу, снова ошибается и получает новую порцию замечаний.

Как резюмирует психолог: «Ошибаются абсолютно все». Разница заключается лишь в том, что человек делает после промаха. Один обижается, опускает руки и больше не хочет пробовать, а другой выясняет, что пошло не так, исправляет недочёт и движется дальше. Тот, кто умеет спокойно слышать конкретные замечания, учится быстрее остальных, а каждая своевременная поправка помогает ему избежать более серьёзных ошибок в будущем. А как вы реагируете на критику? Кстати, недавно Life.ru поговорил с психологом и выяснил, как нехватка любви превращает людей в «эмодзи-монстров»!