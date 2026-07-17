«Ищут выход вовне»: Как нехватка любви превращает людей в «эмодзи-монстров»

Чрезмерное использование эмодзи в переписке часто указывает на дефицит любви и внимания, а также на истероидный тип личности. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал психолог Валентин Денисов-Мельников.

По словам эксперта, люди, привыкшие быть в центре внимания, переносят эту манеру и в письменное общение, используя излишнее количество смайликов. Такая эмоциональность может выглядеть наигранно и утомлять собеседника, но позволяет заранее понять, чего ожидать от человека в реальной жизни.

«Желание «играть лицом» в жизни переносится на письмо. Человек будет скорее излишне эмоциональным, восторженным или чересчур категоричным», — отметил Денисов-Мельников.

Психолог подчеркнул, что по выбору смайликов можно определить эмоциональный вектор собеседника. Люди с такими особенностями склонны быстро менять настроение — от веселья до рыданий, что требует от партнёра по общению определённой выдержки. Он также добавил, что такое поведение часто связано с тем, что человеку «что-то недодали в детстве», и со временем он ищет выход вовне, но делает это чрезмерно.

Ранее юрист Михаил Репринцев заявил, что получить штраф за оскорбление эмодзи в переписке в России практически невозможно, поскольку сам по себе смайлик без текстового выражения крайне маловероятно будет признан судом оскорблением. Большинство дел по статье 5.61 КоАП связаны с нецензурной лексикой или оскорбительными высказываниями.