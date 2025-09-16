Россиянам рассказали, грозит ли штраф за оскорбительные эмодзи в переписке

В России практически невозможно получить штраф за оскорбление эмодзи в переписке. Об этом заявил юрист Михаил Репринцев в разговоре с РБК.

«Сам же по себе эмодзи, не содержащий текстового (словесного) выражения, — крайне маловероятно, что может быть признан судом оскорблением и сформировать наличие состава административного правонарушения», — оценил юрист возможность получить штраф за смайлик в переписке.

По словам Репринцева, основная масса дел по статье 5.61 КоАП РФ (Оскорбление) связана с употреблением непосредственно нецензурной лексики или оскорбительных высказываний в адрес кого-либо. С этим мнением согласилась и доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве Анна Бердникова, специализирующаяся на правовом регулировании экономической деятельности.

Она добавила, что суд при оценке таких случаев будет опираться прежде всего на результаты лингвистической экспертизы, а не только на субъективные переживания истца.