Россиянка смогла оспорить штраф за эмодзи с клоуном в чате с соседями

Жительницу Красноярска оштрафовали за использование эмодзи клоуна. Во время ссоры в домовом чате она рассердилась на свою оппонентку и поставила на её фото эту «обидную» реакцию, вдобавок написав, что она «хабалка». Та терпеть унижения не стала и обратилась в полицию. Об этом пишет RG.ru.