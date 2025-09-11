Мессенджер MAX
11 сентября, 10:58

Россиянка смогла оспорить штраф за эмодзи с клоуном в чате с соседями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KVASVECTOR

Жительницу Красноярска оштрафовали за использование эмодзи клоуна. Во время ссоры в домовом чате она рассердилась на свою оппонентку и поставила на её фото эту «обидную» реакцию, вдобавок написав, что она «хабалка». Та терпеть унижения не стала и обратилась в полицию. Об этом пишет RG.ru.

Изначально обидчице назначили штраф в размере пять тысяч рублей. Однако вскоре наказание отменили. Cогласно новому судебному решению, не было представлено доказательств, что слово хабалка является неприличным, а также, что смайлик является сравнением потерпевшей с клоуном.

Ранее жители Барнаула попросили провести проверку в отношении чиновницы, которая обозвала людей «тараканами, убирающими свой хлам». Такая надпись была сделана под видео, на котором люди закрывают стихийный рынок.

