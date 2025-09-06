Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 сентября, 13:03

Чиновница назвала жителей Барнаула тараканами, спасающими свой хлам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flower_Garden

Представитель администрации Ленинского района Барнаула назвала местных торговцев тараканами, спасающими свой хлам. Об этом сообщил телеграм-канал «В курсе 22 Барнаул», где опубликовали скриншот оскорбительного сообщения чиновницы.

Сотрудница районной администрации разместила в мессенджере фотографию людей, убирающих свои торговые точки, с унизительной подписью. Её слова вызвали возмущение среди местных жителей, которые указали на недопустимость таких высказываний от государственных служащих.

Сообщение чиновницы. Скриншот © Telegram / В Курсе 22 | Барнаул

«Тараканы спасают свой хлам», — написала она, поставив смеющийся эмодзи.

В администрации района подтвердили факт публикации, но отметили, что сообщение было размещено в личном аккаунте мессенджера для узкого круга лиц и впоследствии удалено. Горожане требуют проверить соблюдение кодекса этики госслужащих.

Местные власти на постоянной основе закрывают стихийный рынок на улице Попова. К этим мероприятиям привлекают полицию.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев ужесточил регламент совещаний в правительстве региона. Он обязал чиновников сдавать телефоны перед заседаниями и назвал недопустимыми «перехихикивания» на личные темы в мессенджерах во время работы.

