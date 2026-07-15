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15 июля, 09:29

Не злят, а лечат: Психолог объяснил, почему просмотр триллеров не превращает зрителей в убийц

Психиатр Теслер: Боевики и триллеры помогают разрядить психику

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Просмотр боевиков и триллеров не превращает человека в агрессора, а напротив — помогает сбросить напряжение. Такое мнение высказал сексолог и психиатр Александр Теслер.

Он напомнил, что ещё в советские времена выходило множество статей, пугавших ростом жестокости из-за остросюжетного кино. Однако, по его оценке, подобные утверждения не имеют отношения к реальности.

По словам академика в беседе с «Радио 1», наблюдая за погонями и перестрелками на экране, люди вовсе не переносят увиденное в повседневную жизнь. Напротив, динамичные картины работают как своеобразный предохранительный клапан.

Смотрящие такой контент зрители снижают уровень накопившегося напряжения и восстанавливают внутреннее равновесие. Таким образом, боевики выполняют роль психологической разрядки.

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Юрий Лысенко
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