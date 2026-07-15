Не злят, а лечат: Психолог объяснил, почему просмотр триллеров не превращает зрителей в убийц

Просмотр боевиков и триллеров не превращает человека в агрессора, а напротив — помогает сбросить напряжение. Такое мнение высказал сексолог и психиатр Александр Теслер.

Он напомнил, что ещё в советские времена выходило множество статей, пугавших ростом жестокости из-за остросюжетного кино. Однако, по его оценке, подобные утверждения не имеют отношения к реальности.

По словам академика в беседе с «Радио 1», наблюдая за погонями и перестрелками на экране, люди вовсе не переносят увиденное в повседневную жизнь. Напротив, динамичные картины работают как своеобразный предохранительный клапан.

Смотрящие такой контент зрители снижают уровень накопившегося напряжения и восстанавливают внутреннее равновесие. Таким образом, боевики выполняют роль психологической разрядки.

Накануне стало известно, что студия Paramount Pictures возвращает на большой экран одну из самых знаменитых страшилок в истории — она выкупила права на переосмысление «Кошмара на улице Вязов». Новая картина обратится к оригинальному сценарию Уэса Крейвена, породившему в 1984 году франшизу о Фредди Крюгере, а за продюсерским пультом встанут вдова режиссёра Ия Лабунка и его сын Джонатан Крейвен вместе с юристом Марком Тобероффом, который помог семье вернуть права на классику.