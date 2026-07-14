Paramount готовит ремейк культового хоррора «Кошмар на улице Вязов»

Один из самых известных фильмов ужасов в истории кинематографа снова появится на больших экранах. Студия Paramount Pictures приобрела права на адаптацию оригинального сценария «Кошмара на улице Вязов» и готовит новую версию культового хоррора.

Как сообщает Variety, будущая картина станет переосмыслением первого фильма 1984 года режиссёра Уэса Крейвена, который положил начало знаменитой франшизе о Фредди Крюгере.

Продюсерами нового проекта выступят вдова режиссёра Ия Лабунка и его сын Джонатан Крейвен. Вместе с ними над фильмом будет работать юрист Марк Тоберофф, который помог семье Крейвена вернуть права на оригинальную картину.

«Мы с нетерпением ждём возможности представить мир «Кошмара на улице Вязов» Уэса Крейвена новому и полностью вовлечённому поколению фанатов», – заявила Ия Лабунка.

Подробности сюжета будущего фильма пока не раскрываются. Неизвестно также, кто сыграет главные роли и появится ли в новой версии знакомый зрителям образ Фредди Крюгера.

Новый проект станет одним из первых крупных фильмов подразделения Paramount Primal, которое студия создала для производства жанрового кино со средним бюджетом. Команда займётся картинами в жанрах ужасов, комедии, экшена и научной фантастики. В Paramount рассчитывают привлекать к работе как молодых авторов, так и опытных режиссёров. Студия планирует выпускать фильмы, способные заинтересовать как поклонников классических франшиз, так и новую аудиторию.

Оригинальный «Кошмар на улице Вязов» вышел в 1984 году и стал одним из самых влиятельных хорроров своего времени. История о маньяке Фредди Крюгере, который преследует подростков во сне, получила несколько продолжений, а сам персонаж стал одним из главных символов жанра ужасов.

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