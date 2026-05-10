День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 21:15

Умер автор цикла романов ужасов «Звонок» Кодзи Судзуки

Обложка © Кадр из фильма «Звонок», режиссёр Гор Вербински / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Звонок», режиссёр Гор Вербински / Kinopoisk

Японский писатель Кодзи Судзуки скончался в больнице Токио. Причиной смерти стала болезнь. Автору хоррор-романов исполнилось 68 лет. О кончине литератора сообщил телеканал NHK.

«Писатель Кодзи Судзуки, известный многочисленными популярными романами ужасов, такими как «Звонок» и «Спираль», скончался 8 мая»,говорится в сообщении телеканала.

Серия романов ужасов «Звонок» рассказывает о проклятии на видеокассете. Запись хранит призрака из колодца. По мотивам «Звонка» сняли восемь японских фильмов. Режиссёры выпустили два телесериала. Художники создали шесть манга-адаптаций. Студии подготовили три англоязычных ремейка фильма. Также вышел корейский ремейк и две видеоигры.

«Звонок» принёс Судзуки славу одного из самых успешных писателей Японии. После этого успеха автор пообещал — он больше не станет писать романы ужасов.

52 года в эфире: Не стало легендарного Владимира Фёдорова из программы «Время»
52 года в эфире: Не стало легендарного Владимира Фёдорова из программы «Время»

Ранее Life.ru сообщал о смерти заслуженного артиста России Вячеслава Николаева. Артисту исполнилось 67 лет. Широкий зритель узнал его по роли Иванова в сериале «Возвращение Мухтара».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Утраты
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar