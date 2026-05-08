Умер актёр из сериала «Возвращение Мухтара» Вячеслав Николаев
Обложка © kino-teatr.ru
Умер заслуженный артист России Вячеслав Николаев. О смерти бывшего актёра Российского академического молодёжного театра сообщили в РАМТе.
«Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев», — говорится в сообщении театра.
Артисту было 67 лет. Широкому зрителю он был известен по роли Иванова в сериале «Возвращение Мухтара».
Вячеслав Николаев окончил ЛГИТМиК в 1989 году. Около 20 лет он служил в театре «Сфера», затем два года работал в Театре сатиры. Более 10 лет актёр выходил на сцену РАМТа. Среди его работ — роли в спектаклях «Берег утопии», «Лоренцаччо», «Приключения капитана Врунгеля», «Нюрнберг», «Чехов-GALA» и «Алые паруса». В кино и сериалах Николаев сыграл более 20 ролей.
Причина смерти артиста в сообщении театра не уточняется.
