Названа причина смерти экс-музыканта «Машины времени» и «Сплина» Ксенофонтова

Бывший музыкант групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов скончался в 64 года после перенесённого инсульта. О причине смерти сообщили в калужской телерадиокомпании «Ника». Там отметили, что артист долго боролся с последствиями сосудистой катастрофы.

Ксенофонтов прошёл через два переезда и пожар. Сначала он уехал из села Березичи Козельского округа через Калугу в Москву. Позже, получив опыт в группе «Квартал», музыкант вернулся из столицы в родные места. Их он называл раем. Сегодня бывшие коллеги сообщили, что его не стало.