День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 14:43

Названа причина смерти экс-музыканта «Машины времени» и «Сплина» Ксенофонтова

Обложка © VK / Телерадиокомпания Ника ТВ

Обложка © VK / Телерадиокомпания Ника ТВ

Бывший музыкант групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов скончался в 64 года после перенесённого инсульта. О причине смерти сообщили в калужской телерадиокомпании «Ника». Там отметили, что артист долго боролся с последствиями сосудистой катастрофы.

«Он скончался 6 мая. Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял своё», — говорится в сообщении.

Ксенофонтов прошёл через два переезда и пожар. Сначала он уехал из села Березичи Козельского округа через Калугу в Москву. Позже, получив опыт в группе «Квартал», музыкант вернулся из столицы в родные места. Их он называл раем. Сегодня бывшие коллеги сообщили, что его не стало.

Появилось видео с места гибели звезды КВН Елены Рыбалко в Сочи
Появилось видео с места гибели звезды КВН Елены Рыбалко в Сочи

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar