В Мытищах простились с генералом Петровым, одним из основателей войск РХБЗ
Прощание с генерал-полковником Станиславом Петровым.
На федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах прошла церемония прощания с генерал-полковником Станиславом Петровым. Проводить легендарного военачальника пришли руководители войск РХБЗ, сослуживцы, друзья и родственники.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Алексей Ртищев в своей речи назвал Петрова не просто начальником, а отцом и наставником.
«Его уважали все. Он возглавлял войска в самые трудные времена. В наших рядах не стало одного из патриотов нашей Родины», — приводит его слова ТАСС.
Станислав Петров служил в химзащите с 1959 года и стал одним из основателей этого рода войск в СССР. Он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, был первым начальником войск РХБЗ России. Генерал-полковник имел звание доктора военных наук и был лауреатом Ленинской премии.
Напомним, тело 87-летнего генерал-полковника Станислава Петрова нашли в его московской квартире в Доме на набережной. Причиной трагедии, по предварительным данным, могло стать самоубийство. Погибшего около семи утра нашли родственники.
