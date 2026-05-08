В Мытищах простились с генералом Петровым, одним из основателей войск РХБЗ

На федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах прошла церемония прощания с генерал-полковником Станиславом Петровым. Проводить легендарного военачальника пришли руководители войск РХБЗ, сослуживцы, друзья и родственники.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Алексей Ртищев в своей речи назвал Петрова не просто начальником, а отцом и наставником.

«Его уважали все. Он возглавлял войска в самые трудные времена. В наших рядах не стало одного из патриотов нашей Родины», — приводит его слова ТАСС.

Станислав Петров служил в химзащите с 1959 года и стал одним из основателей этого рода войск в СССР. Он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, был первым начальником войск РХБЗ России. Генерал-полковник имел звание доктора военных наук и был лауреатом Ленинской премии.