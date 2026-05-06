Дочь Ненашевой заявила, что прощание с артисткой пройдёт после 10 мая

Прощание с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой пройдёт после майских праздников, после 9–10 числа. Об этом «Абзацу» сообщила её дочь Елена.

Семья занимается организационными вопросами, место захоронения пока не выбрано.

«Ещё всё в процессе. После праздников [состоится прощание], скорее всего, после девятого-десятого. Сейчас ещё в процессе», – сообщила собеседница.

Незадолго до смерти певица перенесла инсульт. Подруга артистки Ксения Георгиади рассказала, что болезнь осложнила последние годы, но Ненашева до конца сохраняла любовь к профессии и стремление работать.

Напомним, на 86-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Ненашева. Одно из последних появлений певицы на телеэкране произошло в 2025 году в программе Андрея Малахова. Причина смерти пока не разглашается.