«Её убили»: Садальский после смерти Ненашевой рассказал о трагической судьбе её коллеги

Стас Садальский высказался по поводу кончины советской исполнительницы Галины Ненашевой. Артист поделился воспоминанием о встрече с Ненашевой несколько лет назад на съемках передачи, посвящённой Анне Герман. В ходе той беседы он поинтересовался у нее о литовской певице Джильде Мажейкайте.

«Так её ж убили…» — сказала Галя. Грустно. Ничего не знаем, ни о ком не помним. Союз распался, а вместе с ним дружба народов и память об этой дружбе», — рассказал Садальский в соцсетях.

Джильда Мажейкайте родилась 1 июля 1937 года в Каунасе. Она выступала в эстрадном оркестре Леонида Утёсова и ВИО-66 Юрия Саульского, а в 1970–1980-е годы была артисткой Московской областной филармонии и выходила на сцену с собственным музыкальным ансамблем.

Напомним, что в возрасте 85 лет скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Галина Ненашева. Одно из последних телевизионных появлений певицы состоялось в программе Андрея Малахова в 2025 году. Причины смерти артистки пока не раскрываются.