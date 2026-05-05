«Её убили»: Садальский после смерти Ненашевой рассказал о трагической судьбе её коллеги
Стас Садальский вспомнил об убийстве коллеги умершей Ненашевой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stas.sadalsky
Стас Садальский высказался по поводу кончины советской исполнительницы Галины Ненашевой. Артист поделился воспоминанием о встрече с Ненашевой несколько лет назад на съемках передачи, посвящённой Анне Герман. В ходе той беседы он поинтересовался у нее о литовской певице Джильде Мажейкайте.
«Так её ж убили…» — сказала Галя. Грустно. Ничего не знаем, ни о ком не помним. Союз распался, а вместе с ним дружба народов и память об этой дружбе», — рассказал Садальский в соцсетях.
Джильда Мажейкайте родилась 1 июля 1937 года в Каунасе. Она выступала в эстрадном оркестре Леонида Утёсова и ВИО-66 Юрия Саульского, а в 1970–1980-е годы была артисткой Московской областной филармонии и выходила на сцену с собственным музыкальным ансамблем.
Напомним, что в возрасте 85 лет скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Галина Ненашева. Одно из последних телевизионных появлений певицы состоялось в программе Андрея Малахова в 2025 году. Причины смерти артистки пока не раскрываются.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.