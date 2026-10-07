«Ты зомбирован» — худший заход: Психолог объяснила, как говорить с ребёнком об опасном контенте

Если родители заметили у ребёнка интерес к потенциально опасному контенту, разговор не стоит начинать с обвинений, запретов и насмешек. Такой совет дала психотерапевтический кинезиолог, психолог Елена Шаронова в беседе с РИАМО.

«Начинать разговор нужно не с обвинений и запретов, а с искренней заботы и интереса. Выберите спокойное время, когда вы сами уравновешены, никуда не торопитесь и можете действительно выслушать», — объяснила специалист.

По её словам, родителям лучше сначала спокойно рассказать, что именно их насторожило, а затем спросить ребёнка, чем его привлёк тот или иной контент. Важно не превращать беседу в спор и попытаться понять, что подросток получает от такого общения: поддержку, признание или ощущение принадлежности к группе.

«Категорически нельзя высмеивать или стыдить ребёнка, называть его «зомбированным», нападать на его идеи или обсуждать его поступки с осуждением. Всё нужно обсуждать в спокойном, конструктивном ключе», — подчеркнула эксперт.

При этом одним разговором можно ограничиться не всегда. Если взрослые обнаружили прямые угрозы, планы причинить вред себе или окружающим либо узнали о доступе ребёнка к оружию, Шаронова советует действовать незамедлительно и обращаться к профильным специалистам и соответствующим службам.

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