«Мама, сначала позвони»: Названы четыре способа защитить семью от слишком заботливых родителей

Супругам стоит заранее договориться, насколько активно родители могут участвовать в их семейной жизни — от внезапных визитов до воспитания детей. Общая позиция поможет избежать конфликтов и спокойно обозначить личные границы. Об этом NEWS.ru рассказала семейный психолог Елена Гусева.

Первое правило — действовать как команда. Партнёрам необходимо решить, можно ли родителям приходить без предупреждения, иметь ключи от квартиры, помогать с детьми или хозяйством. Только после этого стоит озвучивать договорённости родственникам.

Разговаривать со своей мамой или отцом должен именно их ребёнок, считает специалист. Формулировать просьбу лучше спокойно и уверенно: «Мама, мы рады, что тебе у нас нравится и что ты хочешь чаще у нас бывать. Тем не менее мы просим звонить перед приездом».

Третье правило — придерживаться установленных рамок. Если родственник неожиданно приехал в гости, не стоит каждый раз отменять собственные планы: иначе договорённость быстро потеряет смысл.

Наконец, супругам советуют не критиковать родителей друг друга, не сравнивать их со своими и не пытаться перевоспитывать. Возникшие разногласия лучше сначала обсудить внутри пары.

По словам Гусевой, отстаивать границы часто мешают чувство вины и страх скандала. Однако собственная семья после брака должна оставаться для человека приоритетной.

«Конфликты неизбежны. Без них нет изменений. При этом важно помнить, что конфликт — это инструмент. Он выводит отношения на новый уровень, когда в нем есть отстаивание личных границ, но не превращает человека в неблагодарного ребёнка», — заключила эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, как взрослым детям выстраивать границы с родителями в процессе сепарации. Психолог подчёркивала, что самостоятельность не означает разрыва отношений: речь идёт об умении принимать собственные решения и отвечать за них.