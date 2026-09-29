«Эмоциональная дыра»: Психолог объяснил, зачем мужчины нанимают взрослых нянь

За интересом мужчин к услугам взрослых нянь стоит потребность хотя бы ненадолго перестать соответствовать чужим ожиданиям. Особенно остро в заботе могут нуждаться люди, привыкшие руководить и отвечать за других, полагает клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, с детства мальчиков приучают быть сильными, справляться с трудностями и обеспечивать семью. При этом их собственные переживания нередко остаются без внимания: спрашивать о чувствах мужчины, жалеть его и обнимать в обществе менее привычно.

Потребность в нежности от этого не исчезает. Накапливается желание получить простую поддержку: выговориться, положить голову кому-то на колени и услышать одобрение. Даже к психологу мужчины иногда приходят прежде всего ради возможности позволить себе слабость.

Особенно тяжело тем, кто постоянно добивается целей и несёт большую ответственность. В их жизни почти не остаётся времени, когда окружающие ничего от них не требуют.

«Если рядом нет человека, который способен искренне выслушать и обнять, решение купить себе это и закрыть эмоциональную дыру может быть неплохим выходом из ситуации», — заключил собеседник «Москвы 24».

Напомним, в Москве появилось предложение услуг «нянь» для взрослых мужчин за 20 тысяч рублей. За встречу продолжительностью около 1-1,5 часа клиенту обещают объятия, чай, разговор и возможность отдохнуть под пледом. Интимные услуги исключены.