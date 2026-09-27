«Ты хороший. Ты справился»: В Москве появились «няни» для мужчин за 20 тысяч рублей в час

В Москве появилась необычная услуга «няни для взрослых мужчин»: клиентам предлагают объятия, чай, возможность выговориться и на время почувствовать себя ребёнком. За встречу продолжительностью около часа-полутора автор объявления просит 20 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

В описании отдельно подчёркивается, что интимные услуги в предложение не входят. Вместо этого мужчину обещают выслушать, укрыть пледом, погладить по голове и помочь расслабиться.

«Ты хороший. Ты справился. А теперь просто отдохни», — такую фразу, согласно объявлению, клиент может услышать во время встречи.

Проводить время предлагается по-разному: можно просто молчать или рассказывать о проблемах, сходить вместе в парк или кино. Возможен и выезд к клиенту домой, например чтобы вместе приготовить ужин.

Стоимость такой «заботы» составляет 20 тысяч рублей. Оплату разрешают разбить на части: сначала перевести пять тысяч, а оставшуюся сумму внести позже.

Автор объявления рассказала, что сама воспитывает троих детей и располагает ограниченным количеством свободного времени. При этом, по её словам, спрос на услугу высокий — ежедневно ей якобы пишут около 100 мужчин.

Ранее Life.ru писал, что услуги обычной няни в столице подорожали. Требования к кандидаткам заметно изменились: теперь ценятся не только спокойствие и умение ладить с детьми, но и профессиональные навыки. В требованиях всё чаще прописывают оказание первой помощи, педагогический опыт.