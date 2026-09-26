Жена против блогерши: Психолог рассказала о новой причине семейных конфликтов россиян

Российские пары обращаются к психологам из-за блогерш, на фоне которых мужчины начинают предъявлять завышенные требования к своим жёнам. Об этом рассказала клинический психолог, руководитель комитета здоровьесбережения НАЗВН Ирина Грекова.

По словам специалиста, некоторые мужья воспринимают красивую картинку из соцсетей как образец идеальной семейной жизни. Насмотревшись на безупречных хозяек и заботливых матерей, они задаются вопросом, почему их собственные супруги не выглядят и не ведут себя так же.

Особенно болезненными подобные сравнения становятся во время беременности, после родов и в период грудного вскармливания. Именно тогда женщины могут столкнуться с ожиданиями партнёра, который ориентируется на тщательно подобранные кадры из интернета.

Грекова отметила, что около 80% обращений с такой проблемой приходится на жён и лишь 20% — на мужей. Первые пытаются разобраться, как объяснить второй половине, что не обязаны соответствовать образу идеальной блогерши.

Дополнительное давление создаёт набирающий популярность тренд «традиционная жена». В подобных роликах авторы демонстрируют безупречный быт и образ примерной хозяйки, а некоторые зрительницы воспринимают увиденное как упрёк в собственный адрес, пишет «База».

Основной причиной таких конфликтов психолог назвала неоправданные ожидания от партнёра. По её наблюдениям, именно сопоставление реального человека с привлекательным образом из социальных сетей становится поводом для семейных разногласий.

Ранее Life.ru рассказывал, как соцсети навязывают стандарты красоты и успешной семейной жизни. Из-за постоянного сравнения себя с блогерами люди начинают стыдиться собственной внешности и повседневности. Кроме того, психолог объясняла, какие стереотипы о мужчинах и женщинах способны разрушить даже крепкие отношения. Среди них — ожидание, что партнёр должен соответствовать определённой роли и без слов угадывать желания второй половины.