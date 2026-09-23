«Вы никогда не похудеете»: Участницы марафона обвинили топившую за ВСУ фитнес-блогершу в обмане

Около 40 клиенток фитнес-блогерши Алины Масловой (Погребняк) готовят коллективный иск из-за недостающих уроков в платном марафоне похудения. Об этом SHOT рассказали сами участницы курса.

Стоимость программы составляла от шести до 8,9 тысячи рублей. По словам покупательниц, всего марафон приобрели около 300 человек. В одном из модулей клиенткам обещали пять уроков, однако появился только один — с рассказом Масловой о себе. Остальные материалы не вышли, а кураторы и служба поддержки, как утверждают участницы, могли не отвечать по несколько дней.

Покупательницы потребовали вернуть деньги, но получили предложение о компенсации в размере 445 рублей. В ответ на дальнейшие претензии блогерша написала: «Вы никогда не похудеете».

По словам клиенток, Маслова также посоветовала им разобраться с «желчью внутри» и пообещала записать отдельный урок по психосоматике. SHOT также сообщает, что ранее Маслова осудила СВО и заявила о финансовой поддержке Украины. Сейчас она, по данным канала, живёт в Тбилиси, но периодически приезжает в Россию.

Ранее, в 2024 году, блогерша Алина Маслова уже попадала в скандал. Она начала терроризировать учительницу коррекционной школы из Москвы за негативные отзывы о своих марафонах. Маслова — уроженка Приднестровья, изначально она обрела популярность как «мама в 16». Потом продавала «волшебный» зубной порошок и бьюти-курсы, а после развода запустила «марафоны желаний».