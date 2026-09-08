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Регион
Опубликовано 8 сентября, 11:45

Состояние исхудавшей до костей Лерчек поставило врачей в тупик

Врачи пока не могут определить причину ухудшения состояния блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом рассказал её возлюбленный Луис Сквиччиарини.

Луис Сквиччиарини рассказал о состоянии Лерчек. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

«Врачи ещё не понимают, что с её здоровьем. Надеюсь, что скоро мы найдём причину», — сообщил он 8 сентября.

По словам Сквиччиарини, Чекалина уже прошла ряд медицинских процедур в рамках борьбы с онкологическим заболеванием. Однако причину нынешних проблем со здоровьем специалисты пока установить не смогли.

Возлюбленный блогерши выразил надежду, что дальнейшие обследования помогут врачам разобраться в ситуации.

Ни обнять, ни подойти: Лерчек изолировали от детей после важной процедуры
Ни обнять, ни подойти: Лерчек изолировали от детей после важной процедуры

Ранее Life.ru сообщал о новых проблемах со здоровьем Лерчек на фоне лечения онкологического заболевания. На днях блогерша снова обратилась за медицинской помощью из-за сильных болей в нижней части спины и конечностях. По словам блогерши, неприятные ощущения стали настолько тяжёлыми, что она была вынуждена принимать сильные обезболивающие.

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Луис Сквиччиарини и Лерчек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Наталья Демьянова
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