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28 августа, 11:05

Ни обнять, ни подойти: Лерчек изолировали от детей после важной процедуры

Лерчек запретили приближаться к детям после введения радиоактивного йода

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/im__lu_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/im__lu_

Блогерша Лерчек временно не может обнимать своих детей после введения радиоактивного йода. По словам её возлюбленного Луиса Сквиччиарини, после процедуры к ней нельзя приближаться ближе чем на полтора метра.

Он уточнил, что блогеру была назначена компьютерная томография. 10-летняя дочь Лерчек Алиса объяснила процедуру по-своему, назвав введённый препарат «светящимся уколом», после которого маму отправляют на сканирование.

«Йод попал под кожу по руке. На полтора метра нельзя приближаться», — рассказала Лерчек.

Из-за временных ограничений блогерше приходится соблюдать дистанцию даже с собственными детьми. Сколько именно продлится такой режим, в сообщении не уточняется.

«‎Я прошу помощи»: Лерчек создала благотворительный фонд для детей с онкологией
«‎Я прошу помощи»: Лерчек создала благотворительный фонд для детей с онкологией

13 августа Life.ru писал, что Лерчек предстоит пожизненно проходить таргетную терапию. Препараты блогерше планируют вводить каждые три недели, а иммунотерапию — каждые две недели.

Ранее Лерчек завершила девятый и последний курс химиотерапии. После этого лечение продолжилось в формате таргетной терапии, сроки окончания которой не определены.

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Наталья Демьянова
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