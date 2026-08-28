Ни обнять, ни подойти: Лерчек изолировали от детей после важной процедуры

Блогерша Лерчек временно не может обнимать своих детей после введения радиоактивного йода. По словам её возлюбленного Луиса Сквиччиарини, после процедуры к ней нельзя приближаться ближе чем на полтора метра.

Он уточнил, что блогеру была назначена компьютерная томография. 10-летняя дочь Лерчек Алиса объяснила процедуру по-своему, назвав введённый препарат «светящимся уколом», после которого маму отправляют на сканирование.

«Йод попал под кожу по руке. На полтора метра нельзя приближаться», — рассказала Лерчек.

Из-за временных ограничений блогерше приходится соблюдать дистанцию даже с собственными детьми. Сколько именно продлится такой режим, в сообщении не уточняется.

13 августа Life.ru писал, что Лерчек предстоит пожизненно проходить таргетную терапию. Препараты блогерше планируют вводить каждые три недели, а иммунотерапию — каждые две недели.

Ранее Лерчек завершила девятый и последний курс химиотерапии. После этого лечение продолжилось в формате таргетной терапии, сроки окончания которой не определены.