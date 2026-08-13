Лерчек будет пожизненно проходить таргетную терапию от рака

Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, предстоит пожизненно проходить таргетную терапию в рамках лечения рака. Препараты ей будут вводить каждые три недели, сообщил РИА «Новости» источник из окружения блогерши.

Сейчас Чекалина продолжает лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Помимо таргетной терапии, ей назначена иммунотерапия с интервалом в две недели.

«Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели», – рассказала собеседница агентства.

Если лечение вызовет выраженные побочные эффекты, врачи могут сделать перерыв или полностью прекратить терапию. Как уточняет НМИЦ имени Блохина, таргетные препараты воздействуют на определённые молекулярные мишени опухолевых клеток.

Рак желудка четвёртой стадии у Лерчек диагностировали после рождения четвёртого ребёнка в феврале. Несмотря на судебный процесс, блогер продолжает лечение.

В июле Гагаринский суд Москвы назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Кроме того, её оштрафовали более чем на 763,5 миллиона рублей и на три года запретили администрировать сайты.

Ранее Life.ru писал, что защита Лерчек потребовала отменить обвинительный приговор и полностью оправдать блогера, настаивая на отсутствии состава преступления. Апелляцию подала и прокуратура, однако обвинение, напротив, намерено добиться для Чекалиной более сурового наказания. Таким образом, вынесенный 31 июля приговор сейчас оспаривают обе стороны процесса.