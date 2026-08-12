Защита Лерчек обжаловала приговор
Лерчек в суде. Обложка © Life.ru
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), попросила отменить обвинительный приговор и полностью её оправдать. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Виктор Дугин.
Защита направила апелляционную жалобу на решение Гагаринского суда Москвы. Адвокаты настаивают, что в действиях Чекалиной отсутствует состав преступления.
31 июля суд признал блогера виновной в проведении валютных операций с использованием подложных документов. По версии обвинения, таким способом за границу вывели более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов.
Лерчек назначили пять лет лишения свободы условно и штраф более 763,5 миллиона рублей. Ей также запретили администрировать сайты в течение трёх лет.
Приговор ранее обжаловала и прокуратура, однако гособвинение, напротив, намерено добиваться ужесточения наказания. Таким образом, решение районного суда оспаривают обе стороны процесса.
Накануне адвокат Константин Третьяков сообщил, что защита Лерчек подала апелляцию на приговор по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Полноценную жалобу на тот момент не подготовили — суд не вручил полный текст приговора в установленный УПК пятидневный срок, и документ до сих пор не готов. Ранее, 31 июля, Гагаринский суд дал Чекалиной пять лет условно, оштрафовал более чем на 763,5 миллиона рублей и на три года запретил администрировать сайты.
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