Защита Лерчек обжаловала приговор

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), попросила отменить обвинительный приговор и полностью её оправдать. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Виктор Дугин.

Защита направила апелляционную жалобу на решение Гагаринского суда Москвы. Адвокаты настаивают, что в действиях Чекалиной отсутствует состав преступления.

31 июля суд признал блогера виновной в проведении валютных операций с использованием подложных документов. По версии обвинения, таким способом за границу вывели более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов.

Лерчек назначили пять лет лишения свободы условно и штраф более 763,5 миллиона рублей. Ей также запретили администрировать сайты в течение трёх лет.

Приговор ранее обжаловала и прокуратура, однако гособвинение, напротив, намерено добиваться ужесточения наказания. Таким образом, решение районного суда оспаривают обе стороны процесса.