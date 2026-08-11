Адвокат Третьяков: Защита Лерчек обжаловала приговор по делу о выводе денег

Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) подала апелляционную жалобу на приговор. Обжалование касается решения Гагаринского суда Москвы по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, сообщил РИА «Новости» адвокат Константин Третьяков.

Гагаринский суд 31 июля назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно. Суд также оштрафовал блогера более чем на 763,5 млн рублей и на три года запретил ей администрировать сайты.

Адвокат сообщил, что защита пока не смогла подготовить полноценную апелляционную жалобу, поскольку не получила полный текст приговора.

По словам Третьякова, суд не вручил копии документа Чекалиной и её адвокатам в пятидневный срок, который устанавливает УПК РФ. Защитник связал задержку с тем, что полный текст приговора до сих пор не готов.

Прокуратура ранее также не согласилась с решением суда и подала краткое апелляционное представление. Таким образом, пересмотра приговора добиваются обе стороны процесса.

Ранее следствие выделило в отдельное производство материалы против других фигурантов дела Лерчек, её бывшего мужа и его экс-партнёра. Эти участники скрылись от следствия и суда. Из документов следует, что Чекалина и её бывший супруг действовали в составе группы, часть которой правоохранители пока не установили и не задержали.