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Регион
7 августа, 06:59

В деле Лерчек появились новые фигуранты, скрывшиеся от правосудия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Другие фигуранты дела блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), её бывшего мужа и его бывшего партнёра скрылись от следствия и суда. Материалы в отношении них выделили в отдельное производство, пишет ТАСС.

Как следует из документов, Чекалина и её экс-супруг совершили тяжкое преступление в составе группы, где не все участники найдены и задержаны. Наличие отдельных дел по другим фигурантам подтвердил и источник в ТАСС.

«[Чекалина и её экс-супруг] совершили тяжкое преступление в составе преступной группы, не все участники которой установлены и задержаны», — следует из документов.

Лерчек пропустила терапию против рака из-за заседания, придя в суд с лекарствами
Лерчек пропустила терапию против рака из-за заседания, придя в суд с лекарствами

Напомним, что ранее суд приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Заседание шло около 8 часов в закрытом режиме. Суд также запретил ей на 3 года продвигать свой бренд в интернете. До этого её бывший муж Артём Чекалин получил 7 лет колонии и штраф в 194,5 миллиона рублей. Он вину не признал. Бывших супругов обвиняют в выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ через поддельные документы.

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Наталья Афонина
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