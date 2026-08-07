В деле Лерчек появились новые фигуранты, скрывшиеся от правосудия

Другие фигуранты дела блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), её бывшего мужа и его бывшего партнёра скрылись от следствия и суда. Материалы в отношении них выделили в отдельное производство, пишет ТАСС.

Как следует из документов, Чекалина и её экс-супруг совершили тяжкое преступление в составе группы, где не все участники найдены и задержаны. Наличие отдельных дел по другим фигурантам подтвердил и источник в ТАСС.

«[Чекалина и её экс-супруг] совершили тяжкое преступление в составе преступной группы, не все участники которой установлены и задержаны», — следует из документов.

Напомним, что ранее суд приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Заседание шло около 8 часов в закрытом режиме. Суд также запретил ей на 3 года продвигать свой бренд в интернете. До этого её бывший муж Артём Чекалин получил 7 лет колонии и штраф в 194,5 миллиона рублей. Он вину не признал. Бывших супругов обвиняют в выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ через поддельные документы.