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5 августа, 11:23

Лерчек пропустила терапию против рака из-за заседания, придя в суд с лекарствами

Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пропустила сеанс таргетной терапии в рамках борьбы с онкологическим заболеванием из-за участия в судебном процессе. Об этом рассказал её адвокат Константин Третьяков.

«Валерия пропустила сеанс таргетной терапии из-за судебного заседания, в суд она приходила с маленьким холодильником с лекарствами», — сказал адвокат РИА «Новости», добавив, что пропущенное лечение планируется провести 6 августа.

Могут ли осуждённой Лерчек заменить срок на реальный — объяснение адвоката
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Напомним, что в феврале блогер родила четвёртого ребёнка, после чего у неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии. В пятницу Гагаринский суд Москвы признал блогера виновной в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей и приговорил её к пяти годам лишения свободы условно, а также назначил штраф в размере свыше 763,5 миллиона рублей и трёхлетний запрет на администрирование сайтов.

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Анастасия Никонорова
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