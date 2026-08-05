Лерчек пропустила терапию против рака из-за заседания, придя в суд с лекарствами

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пропустила сеанс таргетной терапии в рамках борьбы с онкологическим заболеванием из-за участия в судебном процессе. Об этом рассказал её адвокат Константин Третьяков.

«Валерия пропустила сеанс таргетной терапии из-за судебного заседания, в суд она приходила с маленьким холодильником с лекарствами», — сказал адвокат РИА «Новости» , добавив, что пропущенное лечение планируется провести 6 августа.

Напомним, что в феврале блогер родила четвёртого ребёнка, после чего у неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии. В пятницу Гагаринский суд Москвы признал блогера виновной в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей и приговорил её к пяти годам лишения свободы условно, а также назначил штраф в размере свыше 763,5 миллиона рублей и трёхлетний запрет на администрирование сайтов.