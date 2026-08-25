«‎Я прошу помощи»: Лерчек создала благотворительный фонд для детей с онкологией

Борющаяся с раком блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) объявила об открытии собственного благотворительного фонда. В соцсети появилось сообщение от лица всей её семьи, его сопровождает видео. В кадре новый возлюбленный Лерчек, их общий ребёнок и дети от прошлого брака.

Семья Лерчек создала благотворительный фонд. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

«Мы очень долго к этому шли и сами не можем поверить, что у нас получилось. Мы открыли благотворительный фонд «Вера с Лерой» помощи детям, больным раком и другими сложными заболеваниями. Мы знаем, что многие хотели помочь Лере финансово. Но мы просим помочь не нам, а детям», — сказано в тексте.

Сама Лерчек пояснила, что болезнь помогает ей привлечь больше внимания к проблеме онкологии. Она напомнила, что есть дети, которые борются с этим страшным диагнозом, и не всегда у семей есть финансовые возможности, чтобы оплатить дорогостоящее лечение или реабилитацию.

Ранее Лерчек без стеснений снялась в откровенном образе и показала своё тело со шрамами от химиотерапии и лечения. На блогерше было только нижнее бельё её собственного бренда, а также отсутствовал парик.