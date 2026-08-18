Решётка исключена: Адвокат Лерчек объяснил, почему она не поедет по этапу
Адвокат: Лерчек не получит реальный срок из-за своего заболевания
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Блогерше Лерчек не смогут заменить назначенный ей условный срок на реальное лишение свободы из-за тяжёлого заболевания. Об этом РИА «Новости» заявил адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков.
«Валерии не могут заменить условный срок на реальный. Она в силу болезни не может в принципе под стражей содержаться согласно 54-му постановлению [Правительства РФ]», — пояснил защитник.
При этом штраф, назначенный Чекалиной как дополнительное наказание, никуда не исчезнет. Если блогерша его не выплатит добровольно, взысканием займутся судебные приставы как в случае с обычной задолженностью.
После рождения четвёртого ребёнка в феврале Чекалина оказалась в онкологической реанимации, где у неё выявили рак желудка четвёртой стадии. Из-за состояния здоровья производство по её делу приостанавливали, однако летом процесс возобновился.
31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и штрафу свыше 763,5 млн рублей. Сейчас решение обжалуют обе стороны: защита добивается оправдания, а прокуратура просит увеличить условный срок до шести лет. Ранее Life.ru писал, что Чекалиной предстоит пожизненно проходить таргетную терапию, а препараты ей планируют вводить каждые три недели.
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