Решётка исключена: Адвокат Лерчек объяснил, почему она не поедет по этапу

Блогерше Лерчек не смогут заменить назначенный ей условный срок на реальное лишение свободы из-за тяжёлого заболевания. Об этом РИА «Новости» заявил адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков.

«Валерии не могут заменить условный срок на реальный. Она в силу болезни не может в принципе под стражей содержаться согласно 54-му постановлению [Правительства РФ]», — пояснил защитник.

При этом штраф, назначенный Чекалиной как дополнительное наказание, никуда не исчезнет. Если блогерша его не выплатит добровольно, взысканием займутся судебные приставы как в случае с обычной задолженностью.

После рождения четвёртого ребёнка в феврале Чекалина оказалась в онкологической реанимации, где у неё выявили рак желудка четвёртой стадии. Из-за состояния здоровья производство по её делу приостанавливали, однако летом процесс возобновился.