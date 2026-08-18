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18 августа, 12:41

Суд признал показания Лерчек по делу о выводе ₽250 млн ложными

Валерия Чекалина в зале суда (в центре). Обложка © Life.ru

Валерия Чекалина в зале суда (в центре). Обложка © Life.ru

Гагаринский суд Москвы пришёл к выводу, что Валерия Чекалина, известная как Лерчек, дала ложные показания по делу о выводе более 250 млн рублей за границу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на судебные материалы.

По мнению суда, блогер понимала, что действует совместно с другими фигурантами и участвует в общем плане. Её версия событий, как следует из решения, противоречила исследованным доказательствам и была направлена на смягчение собственной ответственности.

Прокуратура потребовала ужесточить срок Лерчек с пяти до шести лет условно
Прокуратура потребовала ужесточить срок Лерчек с пяти до шести лет условно

В июле Гагаринский суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу. Обвинение требовало шесть лет. Приговор обжаловали и прокуратура, и защита, которая добивается полного оправдания блогера. Таким образом, решение районного суда оспаривают обе стороны процесса.

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Александра Мышляева
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