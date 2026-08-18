Суд признал показания Лерчек по делу о выводе ₽250 млн ложными

Гагаринский суд Москвы пришёл к выводу, что Валерия Чекалина, известная как Лерчек, дала ложные показания по делу о выводе более 250 млн рублей за границу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на судебные материалы.

По мнению суда, блогер понимала, что действует совместно с другими фигурантами и участвует в общем плане. Её версия событий, как следует из решения, противоречила исследованным доказательствам и была направлена на смягчение собственной ответственности.