Суд признал показания Лерчек по делу о выводе ₽250 млн ложными
Валерия Чекалина в зале суда (в центре). Обложка © Life.ru
Гагаринский суд Москвы пришёл к выводу, что Валерия Чекалина, известная как Лерчек, дала ложные показания по делу о выводе более 250 млн рублей за границу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на судебные материалы.
По мнению суда, блогер понимала, что действует совместно с другими фигурантами и участвует в общем плане. Её версия событий, как следует из решения, противоречила исследованным доказательствам и была направлена на смягчение собственной ответственности.
В июле Гагаринский суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу. Обвинение требовало шесть лет. Приговор обжаловали и прокуратура, и защита, которая добивается полного оправдания блогера. Таким образом, решение районного суда оспаривают обе стороны процесса.
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