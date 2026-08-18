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Регион
18 августа, 10:43

Прокуратура потребовала ужесточить срок Лерчек с пяти до шести лет условно

Валерия Чекалина. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Валерия Чекалина. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Прокуратура Москвы подала апелляцию на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и требует ужесточить наказание — увеличить условный срок с пяти до шести лет. При этом штраф планируют оставить в том же размере — более 763 миллионов рублей.

«Прошу приговор Гагаринского районного суда Москвы от 31.07.2026 в отношении Чекалиной В.В. изменить, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, со штрафом в размере иного дохода осужденного за 5 лет в сумме 763 573 551, 69 рублей», — говорится в материалах.

Надзорное ведомство также настаивает на дополнительных ограничениях: запрете менять место жительства без уведомления, обязательной ежемесячной явке в госорган и запрете на администрирование сайтов и интернет-платформ для получения дохода.

Защита Лерчек получила полный текст приговора по уголовному делу
Защита Лерчек получила полный текст приговора по уголовному делу

В июле Гагаринский суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу. Обвинение требовало шесть лет. Приговор обжаловали и прокуратура, и защита, которая добивается полного оправдания блогера.

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Наталья Афонина
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