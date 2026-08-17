Защита Лерчек получила полный текст приговора по уголовному делу

Защита Валерии Чекалиной получила полный текст приговора по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Об этом РИА «Новости» сообщил её адвокат Константин Третьяков.

В июле Гагаринский суд Москвы назначил блогеру пять лет лишения свободы условно. Кроме того, её оштрафовали более чем на 763,5 млн рублей и на три года запретили администрировать сайты.

Приговор уже обжаловали обе стороны. Защита добивается оправдания Чекалиной, а прокуратура также подала апелляцию. В минувшую пятницу сама Лерчек лично привезла свою жалобу в суд.