Защита Лерчек получила полный текст приговора по уголовному делу
Защита Валерии Чекалиной получила полный текст приговора по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Об этом РИА «Новости» сообщил её адвокат Константин Третьяков.
В июле Гагаринский суд Москвы назначил блогеру пять лет лишения свободы условно. Кроме того, её оштрафовали более чем на 763,5 млн рублей и на три года запретили администрировать сайты.
Приговор уже обжаловали обе стороны. Защита добивается оправдания Чекалиной, а прокуратура также подала апелляцию. В минувшую пятницу сама Лерчек лично привезла свою жалобу в суд.
31 июля Чекалиной дали пять лет условно, оштрафовали более чем на 763,5 миллиона рублей и на три года запретили администрировать сайты. Суд установил, что блогер участвовала в валютных операциях с использованием недостоверных документов. По версии обвинения, так за рубеж перевели свыше 250 млн рублей, заработанных на продаже фитнес-марафонов. Позже адвокаты обжаловали приговор — блогерша попросила отменить обвинение и полностью её оправдать.
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